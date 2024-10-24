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"Maşallah adı gibi su" Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaktı geçti!

Bir Gece Masalı'nın güzel yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, Canfeza karakteri ile gönülleri fethetti. Adeta setlerde büyüyen bir oyuncu olan Su Burcu Yazgı Coşkun, çocuk yaşta başladığı serüveninde basamaklarını hızla tırmandı. Daha önce Kardeşlerim dizisinde de izlediğimiz Su Burcu Yazgı Coşkun oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyülüyor. Instagram'da 5.8 milyon takipçisi olan Su Burcu Yazgı Coşkun'un pozları nefes kesiyor. Su Burcu Yazgı Coşkun'a "Maşallah adı gibi su" "Utanır insan böyle güzel olmaya" yorumları yağıyor...

Giriş Tarihi: 24.10.2024 10:32
Maşallah adı gibi su Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un yaktı geçti!

Kariyerine çocuk yaşta başlayan ve şimdilerde ekranların aranan genç yıldızlarından olan Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden.

Maşallah adı gibi su Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un yaktı geçti!

Atv'nin yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Bir Gece Masalı dizisi izleyiciyi ekrana kilitledi.

Maşallah adı gibi su Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un yaktı geçti!

Bir Gece Masalı ile ekranlara dönen güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 'Canfeza' rolü ile kendine hayran bıraktı.

Maşallah adı gibi su Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un yaktı geçti!

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile başrolleri paylaşan Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüyen ünlü isimlerden.

Maşallah adı gibi su Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un yaktı geçti!

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun güzelliğiyle de adeta büyülüyor.

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