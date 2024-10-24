"Maşallah adı gibi su" Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaktı geçti!

Bir Gece Masalı'nın güzel yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, Canfeza karakteri ile gönülleri fethetti. Adeta setlerde büyüyen bir oyuncu olan Su Burcu Yazgı Coşkun, çocuk yaşta başladığı serüveninde basamaklarını hızla tırmandı. Daha önce Kardeşlerim dizisinde de izlediğimiz Su Burcu Yazgı Coşkun oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyülüyor. Instagram'da 5.8 milyon takipçisi olan Su Burcu Yazgı Coşkun'un pozları nefes kesiyor. Su Burcu Yazgı Coşkun'a "Maşallah adı gibi su" "Utanır insan böyle güzel olmaya" yorumları yağıyor...
Giriş Tarihi: 24.10.2024 10:32