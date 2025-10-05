Trend Galeri Trend Magazin Masalsı bir düğünle evlenmişlerdi... Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve eşi Merve Dinçkol bakın nasıl tanışmış: Her şey tesadüfle başladı..

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve eşi Merve Dinçkol, geçtiğimiz aylarda masalları aratmayan bir düğünle evlenmişti. Ünlü çift, şimdi evliliklerinin tadını çıkarırken, ikili son olarak aşklarının tesadüflerle nasıl başladığını da anlattı.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 09:47
Ekranların yakışıklı yüzlerinden olan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve sunucu eşi Merve Dinçkol, uzun bir süredir aşk yaşıyordu.

İlişkileriyle ilgi odağı olan çift geçen aylarda ise mutluluklarını evlilikle taçlandırdı

Masalsı bir şekilde dünyaevine giren Şerifoğlu ve Dinçkol, düğünleriyle magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Ünlü çift son olarak nasıl tanıştıklarını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Feyyaz Şerifoğlu ve eşi Merve Dinçkol, o dönemde aynı şirkette çalışıyorlardı.

İkili, bir etkinlik sırasında yollarının kesiştiğini, bu ilk karşılaşmanın ardından ise sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeye başladıklarını anlattı. Zamanla bu küçük tesadüf, aralarında güçlü bir bağın oluşmasına vesile oldu.

Peki diğer gözde çiftlerin nasıl tanıştığını biliyor musunuz?

Ünlü sunucu Esra Erol ile iş insanı Ali Özbir'in aşk yolculuğu, adeta bir romantik komediyi andırıyor.

İkilinin yolları 2005 yılında ortak bir arkadaşları sayesinde kesişiyor.

O yıllarda henüz televizyon dünyasına adım atmayan Esra Erol, bir şirketin halkla ilişkiler departmanında çalışırken, Ali Özbir'le uzun bir flört dönemine giriyor. O dönemlerin en popüler mesajlaşma aracı, çiftin en çok kullandığı köprü oluyor.

Saatler süren yazışmalar, karşılıklı şakalaşmalar ve küçük itiraflarla ilerleyen bu süreç tam altı yıl sürüyor.

Ali Özbir, Esra Erol'a "Seninle birlikte olursam evleniriz gibi hissediyorum ama evliliğe hazır değilim" sözleriyle içini açsa da, Esra Erol sabırla beklemeyi seçiyor. Genç yaşının verdiği coşkuyla bu bekleyişi zorlanmadan karşılıyor...

Evlilik kararını aldıklarında ise, onları unutulmaz kılacak bir sürprize imza atıyorlar. Nikahlarını canlı yayında kıymaya karar veren çift, işin içine eğlenceli bir skeç de katıyor.

Ali Özbir, programın "damat adayı" olarak stüdyoya gelirken, Esra Erol telefonla yayına bağlanarak kendisine talip oluyor. İlk kez karşılaşıyormuş gibi yaptıkları bu sahnede birbirlerine sorular yöneltiyor, hayallerini paylaşıyorlar.

Ardından ise milyonların gözü önünde kıyılan nikahlarıyla ömür boyu sürecek birlikteliğe adım atıyorlar. Bu özel an, Türk televizyon tarihinde bir ilk olarak hafızalara kazınırken, günlerce konuşuluyor ve izlenme rekorları kırıyor.

2010 yılında evlenen Esra Erol ve Ali Özbir'in bugün iki erkek çocukları var.

Aşklarının temeli sabra, güvene ve sevgiye dayanan çift, yıllar önce ekran başında başlayan masalsı hikayelerini, bugün aileleriyle birlikte mutlulukla sürdürüyor.

AŞKLARIYLA HAYRAN BIRAKAN BİR DİĞER ÇİFT: NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞLU

İkili ilk kez 2013 yılında yayınlanan "Fatih Harbiye" dizisinin setinde bir araya geldi. Dizide partner olan çiftin kamera arkasındaki uyumu kısa sürede gerçek hayata da yansıdı.

Kadir Doğulu, Neslihan'ı ilk gördüğü anda "çarpıldığını" dile getirirken, Atagül ise eşine dair ilk izlenimlerini, "Merhameti, vicdanı, set ekibiyle kurduğu uyum ve disiplini beni çok etkilemişti" sözleriyle anlatıyor. Ancak ikisinin de kabul ettiği gibi, bu aşkın ilk adımını atan taraf Neslihan oldu.

HER ŞEY BİR MASAJLA BAŞLADI!

Doğulu, o günleri "Etrafında pervane gibi dolanıyordum, sonra kendimi toparladım ve uzaktan gözlemlemeye başladım. Bir gün çok yorgundum, koltukta oturuyordum, Neslihan omzuma ve boynuma masaj yaptı. İşte o an tamamen bitmiştim" diyerek hatırlıyor. Atagül ise bu anı "Aslında ilk ben tavladım" diyerek doğruluyor.

Tanışmalarının ardından ilişkileri hızla ciddileşen çift, 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdi. O günden bu yana hem özel yaşamlarında hem de iş hayatlarında birbirlerine verdikleri destekle örnek bir çift olarak anılıyorlar.

Bugün hâlâ aşklarını ilk günkü heyecanla sürdüren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hikâyesi, bir dizide başlayan ve gerçeğe dönüşen bir masal olarak hafızalarda yer ediyor.

SETTE BAŞLAYAN BİR DİĞER AŞK: ÖZGE GÜREL VE SERKAN ÇAYOĞLU

Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını 2022 yılında İtalya'da yaptıkları romantik düğünle ölümsüzleştirmişti. Ancak bu masalsı evliliğin başlangıcı çok daha eskiye, 2014 yılına uzanıyor. İkilinin yolları, o dönem milyonları ekran başına kilitleyen Kiraz Mevsimi dizisinin setinde kesişmişti.

Yıllar geçse de birbirlerine duydukları sevgi hiç eksilmedi. Çift, verdikleri röportajda aşklarının perde arkasını anlattı.

SET ARKADAŞLIĞI BÜYÜK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel'i ilk gördüğü anı hâlâ dün gibi hatırladığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Bu delilik, nereye düştüm böyle demiştim. Seke seke gezen, enerjisi yüksek biri. Ama sıcak mı emin olamıyorsunuz; çünkü bir yandan da tersi pis duruyor. Benden çok farklı bir aurası vardı. Ne olduğunu anlamadan âşık oldum, onun da bana âşık olması için çok uğraştım." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Çayoğlu'na göre bu yolculuk, aşk adına neler yapabileceğini keşfettiği bir deneyime dönüşmüştü.