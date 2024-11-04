MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Tibet kocaman oldu! Baba-oğul pazar pozuna beğeni yağdı!
MasterChef'in İtalyan jürisi Danilo Zanna sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kurdu. Uzun zamandır ülkemizde yaşayan Danilo Zanna adını ilk olarak "Elin Oğlu" programı ile duyurmuştu. Danilo Zanna, MasterChef yarışması ile ise ününe ün kattı. Başarılı bir şef ve restoran işletmecisi olmasının yanı sıra övgü toplayan bir baba olan MasterChef Danilo Zanna oğlu Zeno'yu bir an yanından ayırmıyor. Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Tibet babasının boyuna yetişti bile. Birlikte oldukça eğlenen Danilo Zanna ile oğlu Zeno Tibet sosyal medyada sık sık bu anları paylaşıyor. İşte Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Tibet ile baba-oğul pozları...
Giriş Tarihi: 04.11.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:58