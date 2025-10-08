Trend Galeri Trend Magazin Mauro Icardi'den sevgilisi China Suarez'e yarım milyonluk jest! Değerli taşlarla özel forma tasarlattı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez'in aşkı dolu dizgin devam ediyor. Her fırsatta mutluluğunu paylaşan Icardi'nin biricik aşkına yaptığı yarım milyonluk jesti gündem oldu.

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 08.10.2025 07:21 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 07:33
Wanda Nara ile çalkantılı ayrılığının ardından China Suarez ile çok mutlu günler yaşayan Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, her hareketiyle adından söz ettiriyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile sevgili-si China Suarez'in aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Icardi, sevgilisi için 9 numaralı formasını kişiselleştirdi.

9 numarasının altına 'China' yazdıran Icardi, 500 bin liralık değerli taşlarla formayı nakış gibi işletti.

Ad, numara ve Türk bayrağı logosunu taşla işleten Icardi'nin bu jesti karşısında China oldukça mutlu oldu.

Mauro Icardi ve China Suarez ilişkilerini sık sık paylaştığı romantik pozlarla sevenlerinin beğenisine sunarak ilan etmeye devam ediyor.

Icardi ile evlilik yolunda ilerleyen Suarez İstanbul'a bayılıyor.

Galatasaray maçlarında da statta sevgilisine destek olmayı ihmal etmeyen Suarez, yeni formasıyla tribündeki yerini alacak.

"11 YILDIR İLK DEFA HUZURLUYUM"
China Suarez ile ilişkisinden de bahseden Icardı, "Evet, mutluyum, aşığım, 11 yıl sonra huzurluyum… İstediğim kadınlayım, çocuklarıyla ve kendi çocuklarımla örnek bir anneyle birlikteyim. Kendimi göstermekten çekinmiyorum çünkü kimseye borcum yok, saklayacak bir şeyim de yok" demişti.

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ...

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.

Çiçeği burnunda çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıktı. Muğla'da yorgunluk atan çift, yazın yadını çıkarıyor.

Aşıklar, sosyal medya hesaplarından tatil kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi.

Birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçiren aşıklardan Samet Akaydin, sevgilisi Hazal Çağlar'ın fotoğraflarını paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Çağlar ise sevgilisinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Ünlü çiftin tatil pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

ERSİN DESTANOĞLU EVLENİYOR

Son günlerde spor camiasından bir çok futbolcu evlilik yolunda ilk adımı attı Bu isimlerden biri de Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki milli kalecisi Ersin Destanoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. File Bekçisi, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic'e evlilik teklifinde bulundu.

Neşe Sevdik Kurtovic, hayatının en özel anlarından birini yaşayan Destanoğlu'na "Evet" dedi.