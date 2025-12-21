Trend
Mauro Icardi'ye yeşil ışık yaktı! Simge Sağın'dan bomba itiraf: "İşaret gönderseydi ona yürüyebilirdim"
"Aşkın Olayım" şarkısından sonra adı Mauro Icardi ile anılan Simge Sağın, her defasında bu iddiaları reddetmişti. Ancak ünlü şarkıcı, son olarak yaptığı bir itirafla gündeme manşet oldu. Icardi'ye yeşil ışık yakan Sağın, bakın neler söyledi!
