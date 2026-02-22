Trend
Galeri
Trend Magazin
Mazhar Alanson küçük dostunun yaptığı jest karşısında duygulandı... "Hayatımın en güzel hediyesi"
Mazhar Alanson küçük dostunun yaptığı jest karşısında duygulandı... "Hayatımın en güzel hediyesi"
MFÖ grubunun usta isimlerinden Mazhar Alanson, yakın bir dostunun oğlunun kendisi için yaptığı resmi hediye almasıyla duygulandı. Alanson, anlamlı jest karşısında hislerini "Hayatımın en güzel hediyesi" sözleriyle dile getirdi.
Giriş Tarihi: 22.02.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 15:54