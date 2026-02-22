Trend Galeri Trend Magazin Mazhar Alanson küçük dostunun yaptığı jest karşısında duygulandı... "Hayatımın en güzel hediyesi"

MFÖ grubunun usta isimlerinden Mazhar Alanson, yakın bir dostunun oğlunun kendisi için yaptığı resmi hediye almasıyla duygulandı. Alanson, anlamlı jest karşısında hislerini "Hayatımın en güzel hediyesi" sözleriyle dile getirdi.

Giriş Tarihi: 22.02.2026 06:37 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 15:54
Müzik dünyasının usta sanatçılarından olan Mazhar Alanson, kendisine yapılan jestle unutulmaz bir gün yaşadı.

Mazhar Alanson'a, yakın aile dostunun oğlu tarafından yapılan bir resim hediye edildi.

"HAYATIMIN EN GÜZEL HEDİYESİ"

Alanson bu jest karşısında duygulanarak, "Bu yaşıma kadar çok hediye aldım. Birçok güzel an yaşadım. Hayatımın en güzel hediyesi bu oldu" şeklinde konuştu.

Son dönemde özel hayatıyla da adından söz ettiren Alanson, daha önce eşi Biricik Suden'le evliliği ile magazin gündeminde yer almıştı. Biricik Suden, 1963 yılında aslen Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul Yeniköy'de dünyaya geldi.

Tam adıyla Afife Biricik Suden, henüz 16 yaşındayken teyzesi tarafından evlat edinildiğinden dolayı soyadı diğer aile üyelerinden farklı olarak Suden'dir.

Son dönemde yalnızca fit fiziği ve baş döndüren güzelliği ile değil, aynı zamanda 23 yıldır beraber olduğu eşi Mazhar Alanson ile mutlu evliliğiyle de çok konuşuluyor.

İşte filmlere konu olabilecek o aşk hikayesinin 28 yıllık perde arkası...

AŞKLARIYLA KENDİLERİNE HAYRAN BIRAKIYORLAR!

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ile 2003 yılında dünyaevine giren Biricik Suden'in tanışma hikayelerini duyan, hayranlığını gizleyemiyor.

" İLK GÖRÜŞTE AŞK"

13 Şubat 1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Mazhar Alanson ile tanışma anlarını "İlk görüşte aşk" olarak yorumlayan Suden, meğer şimdiki eşi Alanson ile MFÖ konserinde tanışmış. Henüz 16 yaşındayken MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'a aşık olan Biricik Suden'in bu aşkı, çok uzun sürmemiş.

İŞTE FİLMLERE TAŞ ÇIKARAN O TANIŞMA HİKAYESİ

Biricik Suden, Mazhar Alanson ile tanışma anlarını, "İlk görüşte aşk sanırım. Sahnede punk saçlar, bu arada ben de o dönem punk'tım. Parlak pembe ya da mor bir tayt var. Mazhar, yere iki bacağını açarak havaya zıplıyor. "İzzet bu ne?" dedim. "Ben seni tanıştıracağım" diyerek anlatmıştı.

"28 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİK"

Konser bitiminde kulise girdik, orada tanıştık. Saçlarıma dokunmak için elini uzattı, parmağı kanadı. Davet vardı beraber oraya gittik, ondan sonra da flört başladı. Sonra ayrıldık ve 28 yıl sonra yeniden bir araya geldik."

Henüz 16 yaşındayken aşık olduğu adamla uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelen Suden, yeniden birleşmelerini bir işaret olarak kabul ederek Alanson ile bir ömür mutluluğa 'evet' dedi.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle gündeme gelirken, hayranlık uyandıran evliliğiyle de konuşulmaya devam ediyor.

İLK GÖRÜŞTE AŞKLA EVLİLİĞE GİDEN BİR DİĞER ÇİFT: NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU

Türk televizyon dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu, hem kariyerlerindeki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumla sık sık gündeme geliyor. İkili ilk kez 2013 yılında yayınlanan "Fatih Harbiye" dizisinin setinde bir araya geldi. Dizide partner olan çiftin kamera arkasındaki uyumu kısa sürede gerçek hayata da yansıdı.

Kadir Doğulu, Neslihan'ı ilk gördüğü anda "çarpıldığını" dile getirirken, Atagül ise eşine dair ilk izlenimlerini, "Merhameti, vicdanı, set ekibiyle kurduğu uyum ve disiplini beni çok etkilemişti" sözleriyle anlatıyor. Ancak ikisinin de kabul ettiği gibi, bu aşkın ilk adımını atan taraf Neslihan oldu.

HER ŞEY BİR MASAJLA BAŞLADI!

Doğulu, o günleri "Etrafında pervane gibi dolanıyordum, sonra kendimi toparladım ve uzaktan gözlemlemeye başladım. Bir gün çok yorgundum, koltukta oturuyordum, Neslihan omzuma ve boynuma masaj yaptı. İşte o an tamamen bitmiştim" diyerek hatırlıyor. Atagül ise bu anı "Aslında ilk ben tavladım" diyerek doğruluyor.

Tanışmalarının ardından ilişkileri hızla ciddileşen çift, 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdi. O günden bu yana hem özel yaşamlarında hem de iş hayatlarında birbirlerine verdikleri destekle örnek bir çift olarak anılıyorlar.

Bugün hâlâ aşklarını ilk günkü heyecanla sürdüren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hikâyesi, bir dizide başlayan ve gerçeğe dönüşen bir masal olarak hafızalarda yer ediyor.

SETTE BAŞLAYAN BİR DİĞER AŞK: ÖZGE GÜREL VE SERKAN ÇAYOĞLU

Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını 2022 yılında İtalya'da yaptıkları romantik düğünle ölümsüzleştirmişti. Ancak bu masalsı evliliğin başlangıcı çok daha eskiye, 2014 yılına uzanıyor. İkilinin yolları, o dönem milyonları ekran başına kilitleyen Kiraz Mevsimi dizisinin setinde kesişmişti.

Yıllar geçse de birbirlerine duydukları sevgi hiç eksilmedi. Çift, verdikleri röportajda aşklarının perde arkasını anlattı.

SET ARKADAŞLIĞI BÜYÜK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel'i ilk gördüğü anı hâlâ dün gibi hatırladığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Bu delilik, nereye düştüm böyle demiştim. Seke seke gezen, enerjisi yüksek biri. Ama sıcak mı emin olamıyorsunuz; çünkü bir yandan da tersi pis duruyor. Benden çok farklı bir aurası vardı. Ne olduğunu anlamadan âşık oldum, onun da bana âşık olması için çok uğraştım." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Çayoğlu'na göre bu yolculuk, aşk adına neler yapabileceğini keşfettiği bir deneyime dönüşmüştü.

"AYRI KALAMIYORDUK"

Peki Özge Gürel ne düşünüyor? Güzel oyuncu, aşklarının planlı bir şekilde gelişmediğini özellikle vurguluyor:
"Ben hiç o kadar öngörülü değildim. Bu dönüşüm benim için çok sonra oldu. Tam da olmaz dediğim bir anda âşık oldum. Bu ilişkide hiçbir şeyi zorlamamıza gerek kalmadı. Çünkü ayrı kalamıyorduk. Bir şekilde beraber kalmanın yolunu bulduk."

"HAYRANLIĞIM HİÇ GEÇMİYOR"

Çiftin birbirine duyduğu hayranlık hâlâ ilk günkü gibi. Özge Gürel, eşini anlatırken duygusal ifadeler kullandı:
"Dünyaya karşı satmaya çalışmadan, karşılığını umursamadan öyle içten bir samimiyeti ve merhameti var ki hayranlığım hiç geçmiyor. Film izlerken ağlıyorum diye bana gülüyor, gece üşümeyeyim diye yorganla dürüm yapmaya çalışıyor."

Serkan Çayoğlu ise eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:
"Sinirlensin, mutlu olsun, üzülsün fark etmez; duygularından hiç kaçmaz. Özge bulunduğu yere aydınlık getiriyor. Çok güçlü, çok akıllı, çok güzel, çok merhametli. Ne yapıyorsa bir incelik katıyor."