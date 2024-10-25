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’Mazlumu getirin bana’ repliğiyle iz bırakmıştı... Yeşilçam'ın sert adamı Dinçer Çekmez'in kardeşi de çok ünlü çıktı!

Şark Bülbülü, Katma Değer Şaban, Süt Kardeşler ve Meraklı Köfteci gibi pek çok Yeşilçam yapımında rol alan usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi de kendisi gibi ünlü çıktı. İlk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 25.10.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:07
’Mazlumu getirin bana’ repliğiyle iz bırakmıştı... Yeşilçam’ın sert adamı Dinçer Çekmez’in kardeşi de çok ünlü çıktı!

"Mazlum'u getirin bana!" repliğiyle herkesin aklında yer edinmişti Dinçer Çekmez...Usta oyuncu Dinçer Çekmez, özellikle Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi filmlerde aldığı rollerle tanınmıştı.

’Mazlumu getirin bana’ repliğiyle iz bırakmıştı... Yeşilçam’ın sert adamı Dinçer Çekmez’in kardeşi de çok ünlü çıktı!

Yeşilçam'ın sayısız filminde rol alan ve bir çok tiyatro oyununda sahne alan Dinçer Çekmez, 12 Mart 2013'te hayata gözlerini hayata yummuştu.

Lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirmişti.

’Mazlumu getirin bana’ repliğiyle iz bırakmıştı... Yeşilçam’ın sert adamı Dinçer Çekmez’in kardeşi de çok ünlü çıktı!

Kariyer hayatı boyunca birçok farklı projeyle kamera önüne geçen usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi de, ağabeyi kadar ünlü bir isim çıktı.

’Mazlumu getirin bana’ repliğiyle iz bırakmıştı... Yeşilçam’ın sert adamı Dinçer Çekmez’in kardeşi de çok ünlü çıktı!

Usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi, herkesin ilgiyle izlenen Adını Feriha Koydum dizisinin yıldız ismi...

’Mazlumu getirin bana’ repliğiyle iz bırakmıştı... Yeşilçam’ın sert adamı Dinçer Çekmez’in kardeşi de çok ünlü çıktı!

Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, 14 Ocak 2011 - 29 Haziran 2012 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerinde Hazal Kaya, Vahide Perçin, Çağatay Ulusoy, Ceyda Ateş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Adını Feriha Koydum" dizisin Feriha'nın (Hazal Kaya) babası "Rıza Yılmaz" karakterine hayat verdi.

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