Medyadan futbola, magazinden siyasete... Kimlerin maskesi düştü? İşte 2025'in "utanç" listesi!

2025 aynı zamanda Asrın Depremi'nin yaralarının sarıldığı yıl olarak da özel bir yere sahip olacak. Dile kolay, yerle bir olan Bulgaristan büyüklüğündeki 11 şehri yeniden inşa edip, 450 bin konut üretmek bugün "süper güç" olarak bilinen devletlerin bile harcı değil. Önümüzdeki yıl tüm bu konut ve işyerleri sahiplerine verilmiş olacak.