Medyadan futbola, magazinden siyasete... Kimlerin maskesi düştü? İşte 2025'in "utanç" listesi!

Şov dünyasından akan kanalizasyon, futboldaki kara leke ve 'ipliği pazara çıkan' dev medya holdingleri... 2025 yılı sıradan bir sene değil, Türkiye'nin 'büyük arınma' miladı olarak tarihe geçiyor! Yüksel Aytuğ, 'uçurumun kıyısından döndüğümüz' o kritik yılı, perde arkasındaki dev hamleleri ve Türkiye'nin nasıl ipten alındığını tek tek yazdı. İşte okurken 'Nereden nereye' diyeceğiniz o çarpıcı analiz...

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 31.12.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 06:27
Eğer bu kararlılık devam ederse, geride bırakmaya hazırlandığımız 2025 senesi, tarihe "Türkiye'de toplumsal arınmanın başladığı yıl" olarak geçecek.

İlk olarak Güneydoğu'da barışı sağlamaya yönelik hükümet tarafından atılan net adımlar, PKK'nın silah bırakması, İmralı ile kurulan yapıcı diyalog eminim önümüzdeki yıl meyvelerini verecek ve ülkemiz çok özlediği huzura kavuşacak.

2025 aynı zamanda Asrın Depremi'nin yaralarının sarıldığı yıl olarak da özel bir yere sahip olacak. Dile kolay, yerle bir olan Bulgaristan büyüklüğündeki 11 şehri yeniden inşa edip, 450 bin konut üretmek bugün "süper güç" olarak bilinen devletlerin bile harcı değil. Önümüzdeki yıl tüm bu konut ve işyerleri sahiplerine verilmiş olacak.

TOKİ işbirliğiyle başlatılan "Kira öder gibi ev sahibi olma" hamlesine uygun olarak hayata geçirilecek dünyanın en büyük toplu konut projesi de 2025'de start aldı. Bunun ekonomimiz üzerindeki olumlu yansımalarını da inşallah önümüzdeki yıl göreceğiz.

Kara para aklama ile mücadele eden Maliye açısından da 2025 büyük zaferlere sahne oldu. MASAK'ın teknik takibi ve yöneticilerimizin kararlı tutumuyla, aralarında büyük medya holdinglerinin de bulunduğu pek çok şirketin ipliği pazara çıktı.

Türk futbolunun kara lekesi "bahis ve şike" de yine devletin dirayetli tutumuyla gün yüzüne bu yıl çıkarıldı.

Şov dünyasının içinen akan kanalizasyon da yine 2025'de ortaya döküldü. Uyuşturucudan, kara para aklamaya, seks partilerinden taciz ve tecavüze uzanan pek çok kirli çamaşır medya sokağına serildi.
Özetle; 2025, içine yuvarlanmamız için hazırlanan büyük uçurumun kıyısından döndüğümüz yıl oldu.