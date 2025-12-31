Trend
Medyadan futbola, magazinden siyasete... Kimlerin maskesi düştü? İşte 2025'in "utanç" listesi!
Şov dünyasından akan kanalizasyon, futboldaki kara leke ve 'ipliği pazara çıkan' dev medya holdingleri... 2025 yılı sıradan bir sene değil, Türkiye'nin 'büyük arınma' miladı olarak tarihe geçiyor! Yüksel Aytuğ, 'uçurumun kıyısından döndüğümüz' o kritik yılı, perde arkasındaki dev hamleleri ve Türkiye'nin nasıl ipten alındığını tek tek yazdı. İşte okurken 'Nereden nereye' diyeceğiniz o çarpıcı analiz...
31.12.2025 06:26
31.12.2025 06:27