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Meğer güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızıymış! Kızıl saçları ve çilleriyle annesinin kopyası...

63 yaşındaki şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızının da şarkıcı olduğunu ilk defa öğrenenlerin ağzı açık kaldı! 90'lı yıllardan bugünlere şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Emel Müftüoğlu'nun kızı da izinden gidiyor! Ünlü şarkıcının kızı Çağrı annesi gibi şarkıcı olmayı tercih etti ve emin adımlarla mesleğinden ilerliyor. Annesi Emel Müftüoğlu'nun yolundan giden Çağrı Müftüoğlu, hem güzelliğiyle hem de muhteşem sesiyle görenleri çok etkiliyor. 41 yaşındaki Çağrı Müftüoğlu'nun Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. İşte kızıl saçlarıyla annesine de benzeyen Çağrı Müftüoğlu...

Giriş Tarihi: 27.11.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:27
Meğer güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızıymış! Kızıl saçları ve çilleriyle annesinin kopyası...

Ünlü şarkıcı ile kızı sosyal medyada gündem oldu... Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı.

Meğer güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızıymış! Kızıl saçları ve çilleriyle annesinin kopyası...

90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızı meğer güzel şarkıcı Çağrı'ymış...

Meğer güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızıymış! Kızıl saçları ve çilleriyle annesinin kopyası...

Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu da annesinin izinden gidiyor. İlk olarak annesi Emel Müftüoğlu'nun 'Kal Benimle' isimli şarkısını seslendirmesiyle adını duyuran Çağrı Müftüoğlu şimdilerde müzik listelerinin üst sıralarından yer alan ünlü bir şarkıcı.

Meğer güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızıymış! Kızıl saçları ve çilleriyle annesinin kopyası...

Şimdilerde 41 yaşında olan Çağrı'nın Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Meğer güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızıymış! Kızıl saçları ve çilleriyle annesinin kopyası...

İşte annesine benzerliğiyle de dikkat çeken Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu...

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