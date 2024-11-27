Meğer güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızıymış! Kızıl saçları ve çilleriyle annesinin kopyası...

63 yaşındaki şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızının da şarkıcı olduğunu ilk defa öğrenenlerin ağzı açık kaldı! 90'lı yıllardan bugünlere şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Emel Müftüoğlu'nun kızı da izinden gidiyor! Ünlü şarkıcının kızı Çağrı annesi gibi şarkıcı olmayı tercih etti ve emin adımlarla mesleğinden ilerliyor. Annesi Emel Müftüoğlu'nun yolundan giden Çağrı Müftüoğlu, hem güzelliğiyle hem de muhteşem sesiyle görenleri çok etkiliyor. 41 yaşındaki Çağrı Müftüoğlu'nun Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. İşte kızıl saçlarıyla annesine de benzeyen Çağrı Müftüoğlu...