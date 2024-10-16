Trend Galeri Trend Magazin

Meğer o ünlü şarkıcı kızıymış! 63 yaşındaki şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızı annesinin yolundan gidiyor!

63 yaşındaki şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızının kim olduğunu biliyor musunuz? 90'lı yılların unutulmaz isimlerinden olan Emel Müftüoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcının kızı Çağrı annesi gibi şarkıcı olmayı tercih etti ve emin adımlarla mesleğinden ilerliyor. Annesinin yolundan giden Çağrı Müftüoğlu, hem güzelliğiyle hem de muhteşem sesiyle görenleri çok etkiliyor. 41 yaşındaki güzel şarkıcı Çağrı Müftüoğlu'nun Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. İşte kızıl saçlarıyla annesine de benzeyen Çağrı Müftüoğlu...

Giriş Tarihi: 16.10.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 07:35
Meğer o ünlü şarkıcı kızıymış! 63 yaşındaki şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı annesinin yolundan gidiyor!

Ünlü şarkıcı ile kızı sosyal medyada gündem oldu... Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı.

Meğer o ünlü şarkıcı kızıymış! 63 yaşındaki şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı annesinin yolundan gidiyor!

90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızı meğer güzel şarkıcı Çağrı'ymış...

Meğer o ünlü şarkıcı kızıymış! 63 yaşındaki şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı annesinin yolundan gidiyor!

Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu da annesinin izinden gidiyor. İlk olarak annesi Emel Müftüoğlu'nun 'Kal Benimle' isimli şarkısını seslendirmesiyle adını duyuran Çağrı Müftüoğlu şimdilerde müzik listelerinin üst sıralarından yer alan ünlü bir şarkıcı.

Meğer o ünlü şarkıcı kızıymış! 63 yaşındaki şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı annesinin yolundan gidiyor!

Şimdilerde 41 yaşında olan Çağrı'nın Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Meğer o ünlü şarkıcı kızıymış! 63 yaşındaki şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı annesinin yolundan gidiyor!

İşte annesine benzerliğiyle de dikkat çeken Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu...

SON DAKİKA SON DAKİKA