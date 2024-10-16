Meğer o ünlü şarkıcı kızıymış! 63 yaşındaki şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızı annesinin yolundan gidiyor!

63 yaşındaki şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızının kim olduğunu biliyor musunuz? 90'lı yılların unutulmaz isimlerinden olan Emel Müftüoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcının kızı Çağrı annesi gibi şarkıcı olmayı tercih etti ve emin adımlarla mesleğinden ilerliyor. Annesinin yolundan giden Çağrı Müftüoğlu, hem güzelliğiyle hem de muhteşem sesiyle görenleri çok etkiliyor. 41 yaşındaki güzel şarkıcı Çağrı Müftüoğlu'nun Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. İşte kızıl saçlarıyla annesine de benzeyen Çağrı Müftüoğlu...