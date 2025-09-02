Trend Galeri Trend Magazin Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı'nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı'nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Hemen hemen herkesin severek izlediği Hababam Sınıfı filminde paragöz okul müdürünü hatırlamayan yoktur. Usta oyuncu hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Muharrem Gürses'in oğlunun ünlü komedyen olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:42
Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Yeşilçam tartışmasız en efsane yapımlarından biri olan ve başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi isimlerin paylaştığı Hababam Sınıfı filmi, yıllar geçse bile Türk sinemasının efsane yapımları arasında yer almaya devam ediyor.

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinde okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı.

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor serilerinde rol alan usta oyuncu Muharrem Gürses'in oğlu ünlü komedyen ve oyuncu çıktı!

İşte Muharrem Gürses'in kendisinden ünlü olan oğlu Atilla Arcan...

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Muharrem Gürses'in ikinci oğlu Atilla Arcan, vefat etmeden kısa bir süre önce Seksenler dizisinde 'Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu' karakterine hayat veriyordu.

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Asıl soyadı olan Gürses'i kullanmayan Arcan; Cennet Mahallesi ve Prenses Perfinya gibi yapımlarda da rol almıştı. Ancak Atilla Arcan'ın en unutulmaz rolü, Süleyman Demirel taklidiydi.

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Atilla Arcan, 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Ali Şen-Şener Şen

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Şener Şen-İnci Şen

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Macit Flordun-Tardu Flordun

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Çağkan Çulha-Mine Mutlu-Büşra Çulha

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Burak Kut-Halit Kut

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!

Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy