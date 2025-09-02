Trend
Meğer ünlü komedyenin babasıymış...‘Hababam Sınıfı'nın paragöz müdürü hakkında şaşırtan gerçek!
Hemen hemen herkesin severek izlediği Hababam Sınıfı filminde paragöz okul müdürünü hatırlamayan yoktur. Usta oyuncu hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Muharrem Gürses'in oğlunun ünlü komedyen olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 02.09.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:42