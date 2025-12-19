Trend
Mehmet Akif Ersoy’un kirli çarkı ortaya çıktı! Sözde kadın dernekleri ve feminist tayfa nedir bu sessizlik?
Habertürk eski yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından, bugüne kadar üstü örtülmüş birçok gerçek de gün yüzüne çıkıyor. Bunca şeye rağmen bırakın kadın derneklerini, sözde feminist tayfasını, medyada çalışan kadınların bile ağzını bıçak açmıyor. Daha geçenlerde erkek oyuncuların kadınlara gönderdiği mesajları günlerce konuşan bu tayfa, şimdi niye 'ölü taklidi' yapıyor, anlamış değilim. Nedir bu sessizlik? Herkes bu işin takipçisi olmalı!
Giriş Tarihi: 19.12.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 06:43