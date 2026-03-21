Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan aldatma itirafı! "Ne ikinci bir evim oldu ne de ikinci bir telefonum"

Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan aldatma itirafı! "Ne ikinci bir evim oldu ne de ikinci bir telefonum"

Başından 4 evlilik geçen en son kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan'dan boşanan Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan ünlü isim, çapkınlık sözleriyle bir kez daha gündem oldu.

Giriş Tarihi: 21.03.2026 11:13 Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 11:48
Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın 7 aylık evliliği geçtiğimiz günlerde tek celsede bitti.

Boşanma haberi magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, ünlü şovmenin katıldığı programda yaptığı çarpıcı açıklamalar dikkat çekti. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Erbil'in çapkınlık sözleri sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

"YÜZDE 99 HATALAR BENDEN KAYNAKLIYDI"

Boşandıktan sonra Erbil,"Yüzde 99 hatalar benden kaynaklıydı. Çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim. Tek bana ait değil" demişti.

Son olarak bir programa katılan Erbil, hakkındaki çapkınlık söylentilerine dair şöyle konuştu:

"Her erkek kadar denilebilir ama evliliklerim boyunca ikinci bir hayatım olmadı. Ne ikinci bir evim oldu ne de ikinci bir telefonum. Hayatımı hep açık yaşadım."

Ünlü şovmen kariyeri boyunca izleyiciden gördüğü sevginin hayatında çok özel bir yeri olduğunu dile getirdi:

"Ailemden çok sevgi görmedim ama halktan inanılmaz bir sevgi gördüm. Belki de o eksikliği bu şekilde tamamladım."

Öte yandan geçen günlerde bir mekan çıkışı magazin muhabirlerine yakalanan Mehmet Ali Erbil, boşanma sonrasında ayrılığıyla ilgili konuştu. Erbil boşanma süreci sonrasında sadece Gülseren Ceylan ile oğulları olarak vasıflandırdığı köpeğini özlediğini dile getirdi.

Ünlü şovmen, "Ayrılıklar, ölümden sonraki en büyük travmaymış. Biz üç yılı aşkın bir süredir birlikte olduk, saygı çerçevesinde ayrıldık" dedi.

"Gazetecilerin travmatik durumu atlatabildiniz mi?" sorusuna ise "3 hafta oldu. Hiç konuşmadık. Bir tek oğlumu köpeğimizi yani özledim" dedi.
Erbil, "Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna da "Büyük "konuşmam" dedi.

'BİR DAHAKİNE İNŞALLAH!'

Erbil, nikahına gelmediği için küstüğü Serdar Ortaç'la ilgili konuştu:

"Serdar uyayakaldığı için nikaha gelmemişti ya... Sonra bana mesaj attı 'Bir dahakine inşallah!' diye. Boşanacağım içine doğmuş demek ki!"

Öte yandan 7 ay süren evliliğin ardından gözler aile cephesine çevrilmişti. Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Yasmin Erbil'in açıklamaları ise dikkat çekmişti.

"İÇİM BURUK"

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'dan boşanması hakkında "Ben belki fark etmişsinizdir, seviyordum Gülseren'i. O yüzden biraz içim buruk. Ama ikisi için de hayırlısı olsun" dedi.

GÜLSEREN CEYLAN'A NE BIRAKTI!

Öte yandan biten evlilik sonrası boşanma prptokolü de ortaya çıktı. Protokoldeki maddeler dikkat çekerken, özellikle maddi konularla ilgili detaylar merak uyandırdı.

Erbil'in evlilik süresince Gülseren Ceylan'a hediye ettiği araba ve düğünde takılan takılar Ceylan'da kaldı.

Çiftin mal-mülk konusunda birbirinden talebi bulunmazken, Gülseren Ceylan evden taşındı.

Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti" dedi ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili, "Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak" açıklamasını yaptı.

