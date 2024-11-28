Mehmet Ali Erbil'i tatlı torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızını görenler “ Tıpkı Annesi” dedi

"Yasa dışı bahse teşvik" soruşturması kapsamında ceza alan alan Mehmet Ali Erbil'i ev hapsi kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil'i kızı Sezin Erbil ile torunu Esila hemen ziyaretine koştu. Sezin Erbil, kızı Esila'nın sevimli bir pozunu paylaştı. Sezin Erbil, kızının fotoğrafına "Dedesine geldik" notunu ekledi. 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, torununa olan düşkünlüğü ile biliniyor. Ünlü şovmen çocukları Sezin, Yasmin ve Ali Sadi ile sık sık zaman geçiyor. Zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil'in torunu Esila, ise dedesine moral veriyor. 5 yaşındaki torunu Esila'nın sevimli halleri en çok annesine benzetildi.