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Mehmet Ali Erbil'i tatlı torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızını görenler “ Tıpkı Annesi” dedi

"Yasa dışı bahse teşvik" soruşturması kapsamında ceza alan alan Mehmet Ali Erbil'i ev hapsi kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil'i kızı Sezin Erbil ile torunu Esila hemen ziyaretine koştu. Sezin Erbil, kızı Esila'nın sevimli bir pozunu paylaştı. Sezin Erbil, kızının fotoğrafına "Dedesine geldik" notunu ekledi. 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, torununa olan düşkünlüğü ile biliniyor. Ünlü şovmen çocukları Sezin, Yasmin ve Ali Sadi ile sık sık zaman geçiyor. Zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil'in torunu Esila, ise dedesine moral veriyor. 5 yaşındaki torunu Esila'nın sevimli halleri en çok annesine benzetildi.

Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:17
Mehmet Ali Erbil’i tatlı torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızını görenler Tıpkı Annesi dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi kararı uygulanmıştı. Nöbetçi sulh ceza hâkimi tarafından Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kararı kaldırıldı. Ünlü şovmen'in kızı ve torunu ziyaretine koştu.

Mehmet Ali Erbil’i tatlı torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızını görenler Tıpkı Annesi dedi

Mehmet Ali Erbil, karar sonrasında şu açıklamayı yaptı:

"Bir süre önce, 'Elektrikli kelepçe takılmak suretiyle, konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanması' yönünde verilmiş olan karar, mahkemelerimizin bugün verdiği kararla adli kontrol kararı kaldırılmış olup, haftada bir imza şartıyla yeniden güncellenmiştir. Konuyla ilgili dava süreci ise devam etmektedir. Kamuoyuna saygılarımla..."

Mehmet Ali Erbil’i tatlı torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızını görenler Tıpkı Annesi dedi

"ACİL DURUMDA HASTANEYE YETİŞEMEMENİN DÜŞÜNCESİ BİLE ÇOK ÜZÜCÜ"

Bir açıklama daha yapan ünlü şovmen, "Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Hayatım boyunca başıma gelen kötü olayların sebebi hep iyi niyetimin kullanılmış olmasıdır. Nitekim bu son olayda da benzeri bir durum yaşadım. Ben hiçbir zaman kanunlara aykırı bir davranış içine girmedim; girmem de. Hakkımda verilen elektronik kelepçeyle ev hapsi kararı hastalığım sebebiyle beni çok tedirgin etmişti. Acil durumda hastaneye yetişememenin düşüncesi bile çok üzücü. O yüzden bugün bu kararın kaldırılmasına çok sevindim. Yargılama devam ettiği için fazla yorum yapamam ancak. yüce Türk adaletine güvenim sonsuz. Sadece bu kadarını söyleyebilirim" dedi.

Mehmet Ali Erbil’i tatlı torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızını görenler Tıpkı Annesi dedi

ZİYARETİNE KOŞTU

Zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil'in torunu Esila, dedesine moral oldu. Mehmet Ali Erbil'i kızı Sezin Erbil ile torunu Esila hemen ziyaretine koştu. Sezin Erbil, kızı Esila'nın sevimli bir pozunu paylaştı. Sezin Erbil, kızının fotoğrafına "Dedesine geldik" notunu ekledi.

Mehmet Ali Erbil’i tatlı torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızını görenler Tıpkı Annesi dedi

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, 2009 yılında Evren Yazgan ile hayatını birleştirmişti. 5 yıl kadar önce anneliği tadan Sezin Erbil'in kızına Esila adını vermişti. Mehmet Ali Erbil'den torunu Esila ile kalpleri ısıtan paylaşım gelmişti.

3 çocuk babası ünlü şovmenin büyük kızı Sezin Erbil'den olan torunu Esila büyüdü de okullu oluyor!

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