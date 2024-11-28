Mehmet Ali Erbil'i tatlı torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızını görenler “ Tıpkı Annesi” dedi

"ACİL DURUMDA HASTANEYE YETİŞEMEMENİN DÜŞÜNCESİ BİLE ÇOK ÜZÜCÜ"

Bir açıklama daha yapan ünlü şovmen, "Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Hayatım boyunca başıma gelen kötü olayların sebebi hep iyi niyetimin kullanılmış olmasıdır. Nitekim bu son olayda da benzeri bir durum yaşadım. Ben hiçbir zaman kanunlara aykırı bir davranış içine girmedim; girmem de. Hakkımda verilen elektronik kelepçeyle ev hapsi kararı hastalığım sebebiyle beni çok tedirgin etmişti. Acil durumda hastaneye yetişememenin düşüncesi bile çok üzücü. O yüzden bugün bu kararın kaldırılmasına çok sevindim. Yargılama devam ettiği için fazla yorum yapamam ancak. yüce Türk adaletine güvenim sonsuz. Sadece bu kadarını söyleyebilirim" dedi.