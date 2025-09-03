Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil'in babasının kim olduğuna inanamayacaksınız! Meğer "Çağrı" filminin yıldızıymış... "Yetenek genetikmiş"

Mehmet Ali Erbil'in babasının kim olduğuna inanamayacaksınız! Meğer "Çağrı" filminin yıldızıymış... "Yetenek genetikmiş"

Türk televizyonlarının en tanınan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil'in köklü bir sanat geçmişinden geldiğini biliyor muydunuz? 8 Şubat 1957'de İstanbul'da dünyaya gelen Erbil, aslında sanatın tam ortasında büyüdü. Babasının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız… İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 03.09.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:54
Mehmet Ali Erbil'in babası, Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden biri olan Sadettin Erbil'di. Türkmen kökenli bir aileden gelen Sadettin Erbil, sadece sahne performanslarıyla değil, aynı zamanda seslendirme sanatındaki ustalığıyla da hafızalara kazındı.

Sadettin Erbil'in en dikkat çekici işlerinden biri ise kuşkusuz 1977 yapımı, dünya sinema tarihine geçen "Çağrı" (The Message) filmiydi. İslam'ın doğuşunu konu alan bu unutulmaz yapımda, ünlü aktör Michael Ansara'nın canlandırdığı Ebu Süfyan karakterini Türkçe seslendiren kişi, Mehmet Ali Erbil'in babası Sadettin Erbil'den başkası değildi.

Bu bilgi, birçok kişinin yıllar sonra öğrendiği ve şaşkınlıkla karşıladığı bir gerçek olarak öne çıkıyor.

Mehmet Ali Erbil, kendine has sunum tarzı, televizyon programları ve komedi yeteneğiyle tanınırken, aslında "yetenek genetikmiş" dedirten bir mirasın temsilcisi.

Ünlü sanatçının abisi Mustafa Erbil ve kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil de kendi alanlarında başarılarıyla biliniyor. Böylece ailenin sadece sanatla değil, bilimle de iç içe olduğu görülüyor.

Bugün hala adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in televizyon kariyerindeki başarısı, aslında babasından miras kalan sahne disiplininin ve güçlü sanat damarının bir yansıması. "Çağrı" filminde yankılanan Ebu Süfyan'ın sesi, Erbil ailesinin sanat tarihine nasıl derin bir iz bıraktığının da en çarpıcı kanıtı.

AKRABALIKLARIYLA ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSİM: MÜNİR ÖZKUL VE SUNA SELEN'İN KIZLARI...

Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" karakteriyle hafızalara kazınmıştı Münir Özkul...Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler gibi sayısız filmde rol almıştı. Yer aldığı filmlerde babacan rolleriyle tanınan Münir Özkul, özel hayatında çapkınlığı ile meşhurdu. Gelin Münir Özkul'un hayatına bir göz atalım.

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Münir Özkul, sanat kariyerine henüz lise çağında başladı ve lise öğrencisi olduğu 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında rol aldı.

İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Münir Özkul 93 yaşındaydı. Münir Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

Münir Özkul tiyatro kökenli olsa da sinema ile ünlendi.

En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki tatlı-sert okul müdürü Kel Mahmut tiplemesi oldu. 400'e yakın filmde rol aldı.

Adile Naşit'le beraber oynadığı filmlerle Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam eden Münir Özkul, 1948'de "Aşk Köprüsü" adlı tiyatro oyunuyla profesyonel kariyerine başladı.

Aşk Köprüsü oyununun ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçen Münir Özkul, John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadı.

Ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul'da yer alan Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu grupla çalıştı.

1970'li yıllardan itibaren özellikle kalabalık kadrolu ve Ertem Eğilmez yapımlı filmlerde rol almaya başlayan Münir Özkul, kendisiyle özdeşleşen Hababam Sınıfı'ndaki "Mahmut Hoca" karakteriyle de tüm Türkiye'de tanınan bir isim oldu.

Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandirdigi "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır.

Sinemada başarılarla dolu hayatına 4 evlilik sığdıran Münir Özkul'un bir oğlu ve 2 kızı var. Münir Özkul'un çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi. Münir Özkul'un ikinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu. Filmlerde babacan bir portre çizse de özel hayatında çapkınlığı ile meşhurdu. Gelin Münir Özkul'un hayatına bir göz atalım.

MÜNİR ÖZKUL'UN İLK EŞİ VE ÇOCUKLARI :

Münir Özkul kızı Güner Özkul'un da aktardığı gibi çapkın biriydi. 93 yıllık ömrüne 4 eş sığdırması da bunun sonucu. Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Özkul Işık oldu. Münir Özkul'un bu evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor. Oğlu Ferdi Özkul şu anda Kanada'da yaşıyor. Kızı Hayriye Özkul ise medyadan uzak duruyor.

SUNA SELEN İKİNCİ EŞİ: Münir Özkul'un ikinci eşi izleyicinin dizilerden tanığı oyuncu Suna Selen oldu.

ROL AŞKI GERÇEĞE DÖNDÜ

Bulvar Tiyatrosu'nda birlikte çalışmaya başlayarak tanışan Münir Özkul ve Suna Selen arasında ilk yıl dostane bir arkadaşlıktan başka bir şey olmamış. Tanıştıkları yıl bir başkasıyla evli olan Suna Selen için işler boşandıktan sonra değişti.

"Leyleğin Ömrü" isimli oyunda beraber rol alan çiftimiz, bu oyun sayesinde yakınlaşmış ve birbirlerinin hayatına girmişti. Suna Selen bu günleri "Hani rol icabı aşık hissederler ve sonra bu gerçek olur ya, bizimki de öyle oldu." diyerek anlattı.

14 YIL BERABER YAŞADILAR!

Münir Özkul ve Suna Selen, 1965 yılında evlenmişler. Evlilikleri 6 yıl süren çift 14 yıl da beraber yaşamışlar. Bu evlilikten bir de kızları olan çift, kızları sekiz yaşındayken 1974 yılında boşanmışlardır. Evlilik sonrasında da dostluklarını ve arkadaşlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir.

BİR KIZLARI OLDU

1965 yılında dünya evine giren ve 1974 yılında ayrılan Yeşilçam'ın usta oyuncularının bu evlilikten bir kızları olmuştu.

KIZLARI DA OYUNCU

Münir Özkul ve Suna Selen'in kızları Güner Özkul, 1 Şubat 1966 yılında dünyaya geldi.Kül Masalı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Beni Çok Sev gibi filmlerde rol aldı.

Güner Özkul'u ayrıca sperm bankasından çocuk sahibi olması ile hatırlıyoruz.

İŞTE GÜNER ÖZKUL'UN SON HALİ...

TOPHANELİ ÖRÜMCEK YAŞAR : Münir Özkul'un hayatına giren en ilginç eşi sanırız Yaşar Hanım'dı. 1974 yılında Suna Selen'den boyanan Münir Özkul, Tophaneli Örümcek Yaşar lakabıyla anılan Yaşar Hanım'la üçüncü evliliğini yaptı. Ancak bu evlilik de uzun ömürlü olmadı ve boşanmayla bitti. Münir Özkul üçüncü eşinden çocuk sahibi olmadı.