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Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Ali Sadi koca delikanlı oldu! "Maşallah boyu posu manken gibi" Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!

Mehmet Ali Erbil'den tek oğlu Ali Sadi ile yeni kare geldi. Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi şimdilerde babasının boyunu geçti. Özel hayatı ile her zaman adından söz ettiren 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisi kadar çocukları da ilgi görüyor. Kızları Sezin Erbil ve Yasmin Erbil'den sonra bir erkek evlat sahibi olan Mehmet Ali Erbil adeta onların üzerlerine titriyor. Son olarak sosyal medya hesabından Ali Sadi ile baba-oğul pozunu paylaşan Mehmet Ali Erbil'e yorum ve beğeni yağdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in 18 yaşındaki oğlu Ali Sadi Erbil ile yeni pozu...

Giriş Tarihi: 08.11.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 07:04
Mehmet Ali Erbil’in biricik oğlu Ali Sadi koca delikanlı oldu! Maşallah boyu posu manken gibi Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!

Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında hayatını Tuğba Coşkun ile birleştirmiş ve kısa süre sonra dünyaya gelen oğlu Ali Sadi ile bir kez daha baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ali Sadi şimdilerde koca delikanlı oldu.

Mehmet Ali Erbil’in biricik oğlu Ali Sadi koca delikanlı oldu! Maşallah boyu posu manken gibi Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile her zaman adından söz ettiren 67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisi kadar çocukları da konuşuluyor. Kızları Sezin ve Yasmin Erbil'den sonra bir erkek evlat sahibi olan Mehmet Ali Erbil adeta onların üzerlerine titriyor.

Mehmet Ali Erbil’in biricik oğlu Ali Sadi koca delikanlı oldu! Maşallah boyu posu manken gibi Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!

Son olarak sosyal medya hesabından oğlu Ali Sadi ile poz veren Mehmet Ali Erbil'e yorum ve beğeni yağdı. Babası Mehmet Ali Erbil'in boyunu geçen 18 yaşındaki Ali Sadi Erbil mankenlere taş çıkardı...

Mehmet Ali Erbil’in biricik oğlu Ali Sadi koca delikanlı oldu! Maşallah boyu posu manken gibi Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!

"Maşallah boyu posu manken gibi" yorumları yapılırken Ali Sadi, babası Mehmet Ali Erbil'e de çok benzetildi...

Mehmet Ali Erbil’in biricik oğlu Ali Sadi koca delikanlı oldu! Maşallah boyu posu manken gibi Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi Erbil için sosyal medya hesaplarından yaptıkları doğum günü paylaşımları duygulandırmıştı...

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