Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Ali Sadi koca delikanlı oldu! "Maşallah boyu posu manken gibi" Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!

Mehmet Ali Erbil'den tek oğlu Ali Sadi ile yeni kare geldi. Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi şimdilerde babasının boyunu geçti. Özel hayatı ile her zaman adından söz ettiren 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisi kadar çocukları da ilgi görüyor. Kızları Sezin Erbil ve Yasmin Erbil'den sonra bir erkek evlat sahibi olan Mehmet Ali Erbil adeta onların üzerlerine titriyor. Son olarak sosyal medya hesabından Ali Sadi ile baba-oğul pozunu paylaşan Mehmet Ali Erbil'e yorum ve beğeni yağdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in 18 yaşındaki oğlu Ali Sadi Erbil ile yeni pozu...