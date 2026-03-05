Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil'in eski baldızı parmak arası çizmeleriyle dillere düştü! Şeyda Coşkun'a yorum yağdı

Adı, ablası Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliği sonrası magazin dünyasında duyulan yaşam koçu Şeyda Coşkun, bu kez tarzıyla gündeme geldi. Coşkun, parmak arası çizmeleriyle sosyal medyanın diline düştü.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 09:49
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Çoşkun'un ablası olan ünlü diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, önceki gece sokakta yürürken gazeteciler tarafından görüntülendi.

Objektiflere yakalanan Coşkun'un parmakları dışarıda bırakan dikkat çekici çizme tercihi, sosyal medyada kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. İlginç ayakkabı seçimi, takipçiler arasında hem şaşkınlık hem de merak uyandırdı.

İşte Coşkun'un parmak arası çizmeleri...

Ünlü isme, "Para arttıkça zevkler azalıyor", "Parmak arası çizme", "Hiç arkadaşın da mı yok seni uyaracak" şeklinde yorumlar geldi.

YASAK AŞK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Uğursay Teğin ile evlilik yapan ve bu evlilikten bir çocuğu bulunan Şeyda Coşkun, boşanma kararı alarak eşinden ayrılmıştı. Ancak şimdi ortaya atılan yasak aşk iddiaları, onu tekrar magazin gündeminin merkezine taşıdı.

İddialara göre Şeyda Coşkun'un yaşam koçluğu hizmeti alan M.G. ile yasak aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Takvim'de yer alan habere göre, ikili beraber gittikleri bir restoranda başka bir çiftin evlilik teklifine alkış tutarken görüntülendi.

Bu görüntüler M.G.'nin eşi Y.G.'nin eline geçince çok sinirlenen Y.G. Coşkun'a hakaret mesajları attı. Mesajların ardından hakaret davası açan Şeyda Coşkun ve Y.G. bunun ardından ise sokakta karşılaştı.

Arkadaşıyla oturan Şeyda coşkun'un yanından geçen Y.G., Coşkun'a hakaret etti. Ardından tartışma alevlenirken Y.G. Coşkun'a ve arkadaşına tokat attı.

KARŞILIKLI DAVA AÇTILAR
Birbirlerine giren Y.G. ve Şeyda Coşkun, karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Coşkun, Y.G.'ye 300 bin liralık tazminat davası açarken Y.G'de Şeyda Coşkun'a dava açtı.

TOKAT ANI ORTAYA ÇIKTI!
Şeyda Coşkun'un yasak aşkla anıldığı olay magazin dünyasında büyüyor.

Aldatılan eşin Şeyda Coşkun'a tokat atması gündem olurken, olay anındaki görüntüler ortaya çıktı.