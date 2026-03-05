Trend
Mehmet Ali Erbil'in eski baldızı parmak arası çizmeleriyle dillere düştü! Şeyda Coşkun'a yorum yağdı
Adı, ablası Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliği sonrası magazin dünyasında duyulan yaşam koçu Şeyda Coşkun, bu kez tarzıyla gündeme geldi. Coşkun, parmak arası çizmeleriyle sosyal medyanın diline düştü.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 09:49