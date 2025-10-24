Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil saçlarını öyle bir renge boyadı ki! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi... "Korkmayın, geçici"

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta hayrete düşürdü. Saçlarında radikal bir değişime giden Erbil, o anları esprili bir notla bakın nasıl paylaştı...

Giriş Tarihi: 24.10.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:05
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor.

CESUR TERCİHİ GÜNDEM OLDU

Erbil son olarak saçlarındaki radikal renk değişikliği ile gündeme geldi.

"KORKMAYIN, GEÇİCİ"

Erbil, pembe saçıyla verdiği pozlarını Instagram'da "Korkmayın, geçici" notuyla paylaştı. Paylaşımında samimi açıklamalarda bulunan Erbil, "Bir insan evde hasta yatıyor diye saçını pembe yapar mı? Sıkıntıdan saçımı pembe yaptım" diyerek takipçilerini güldürdü. Erbil'in yeni imajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

HÜLYA AVŞAR

Öte yandan 62 yaşındaki ünlü sanatçı Hülya Avşar'da, geçtiğimiz günlerde cesur bir değişiklik yaparak imajını değiştirdi.

Avşarkızı kışa girdiğimiz şu günlerde kahkül modasına uydu.

Setten paylaştığı fotoğrafıyla yeni imajını takipçileriyle paylaşan Avşar'a beğeni yağdı.

EBRU GÜNDEŞ

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, şu sıralar özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiriyor.

2024 yılının Şubat ayında dünyaevine girdiği iş insanı Murat Özdemir ile 1,5 yıllık evliliğini bitiren Ebru Gündeş, yeni hayatına yeni imajıyla başladı.

Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

Gündeş'in yeni hali şakipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

ÖZCAN DENİZ

Ailesiyle yaşadığı çalkantılı sorunlarla aylardır gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi.

İmaj değişikliğiyle giden Özcan Deniz son haliyle dikkat çekti.

Deniz, uzattığı sakallarıyla sosyal medyayı salladı.

İPEK TUZCUOĞLU

Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta.

53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı.

Ünlü oyuncuya, takipçilerinden "Çok yakışmış" yorumları geldi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı.

"KAHKÜL PERİLERİ"

Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından "Kahkül Perileri" notuyla yayınladı.

Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi.

"JANE BIRKIN'IN TÜRK VERSİYONU"

Başarılı oyuncuya hayranlarından "Hayran bırakıyorsun, Jane Birkin'in Türk versiyonu gibisin" yorumları yağdı.

PELİN AKİL

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, saçlarında değişikliğe gittiği anları takipçileriyle paylaştı.

Saçlarını kısacık kestiren Akil, yeni hali hayranlarından büyük ilgi gördü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in yeni imajını beğeni yağmuruna tutmuştu.

ŞÜKRAN OVALI

'Bez Bebek' dizisinde 'Merve' karakteriyle adını duyuran Şükran Ovalı, şimdilerde sosyal medyada mercek altına alınmış durumda.