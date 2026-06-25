Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika'nın tozunu attırdı... 

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika'nın tozunu attırdı... 

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in her paylaşımıyla olay olan kızı Yasmin Erbil, bu kez rotayı Amerika'ya çevirdi. Hollywood sokaklarında adeta şıklık yarışı veren genç ismin sosyal medya hesabından peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 13:42 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 13:45
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, uzun süredir Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Özel hayatlarını zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla göz önünde yaşamayı tercih eden çift, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Yasmin Erbil, son olarak çıktığı Amerika seyahatinden yeni kareler paylaştı.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Hollywood sokaklarındaki keyifli anlarını ve seyahat tarzını sosyal medya hesabına taşıyan genç ismin fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Instagram hesabını aktif kullanan Erbil'in Amerika tarzı, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Öte yandan sevgilisi Yiğit Poyraz'ın aksine sosyal medyada daha aktif olan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde de eğlenceli anlara imza atmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Telefonuyla TikTok videosu çekmek için poz veren Erbil, o sırada sevgilisini görünce tatlı bir telaş yaşamıştı.

Yasmin Erbil'i tir tir titreten an! Sevgilisi Yiğit Poyraz'a o halde yakalandı… | Video

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erbil, gönderisine "TikTok çekmeme kızan Yiğit'i görünce ben" notunu düşmüştü.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Ünlü ismin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Geçen aylarda da Yasmin Erbil, nostaljik paylaşımıyla takipçilerini maziye götürdü.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

''DELİRECEĞİM BAK ALLAH'IM YA''

Instagram hesabından bu kareyi paylaşan Erbil'e sevgilisi Poyraz kayıtsız kalmadı. Beğeni yağan fotoğrafa Poyraz; ''Delireceğim bak Allah'ım ya'' notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor...

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Amine Gülşe

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Amine Gülşe

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Amine Gülşe

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Seda Sayan

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Ezo Sunal- Ali Sunal

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Ezo Sunal

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Petek Dinçöz

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Kenan Doğulu

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Haluk Bilginer

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Barış Manço

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Bergüzar Korel

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

Bergüzar Korel

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika’nın tozunu attırdı...

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