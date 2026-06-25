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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika'nın tozunu attırdı...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil’den Hollywood çıkarması! Pozlarıyla Amerika'nın tozunu attırdı...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in her paylaşımıyla olay olan kızı Yasmin Erbil, bu kez rotayı Amerika'ya çevirdi. Hollywood sokaklarında adeta şıklık yarışı veren genç ismin sosyal medya hesabından peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 25.06.2026 13:42
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 13:45