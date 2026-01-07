Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

90'lı yılların fenomen dizisi Tatlı Kaçıklar'da canlandırdığı "Seksi Şempanze" karakteriyle büyük çıkış yakalayan 54 yaşındaki Yıldız Kaplan, aradan geçen yıllara rağmen formu ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'le birlikte rol aldığı yapım, yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kırmıştı. Şöhretin en parlak döneminde ekranlara veda etme kararı alan Kaplan, bugün magazin gündeminden uzak bir yaşamı tercih ediyor. İki çocuk annesi ve üç torun sahibi olan eski oyuncu, gözlerden uzak, sade ve huzurlu bir hayat sürüyor.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 13:33 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:36