Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

90'lı yılların fenomen dizisi Tatlı Kaçıklar'da canlandırdığı "Seksi Şempanze" karakteriyle büyük çıkış yakalayan 54 yaşındaki Yıldız Kaplan, aradan geçen yıllara rağmen formu ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'le birlikte rol aldığı yapım, yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kırmıştı. Şöhretin en parlak döneminde ekranlara veda etme kararı alan Kaplan, bugün magazin gündeminden uzak bir yaşamı tercih ediyor. İki çocuk annesi ve üç torun sahibi olan eski oyuncu, gözlerden uzak, sade ve huzurlu bir hayat sürüyor.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 13:33 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:36
Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Yıldız Kaplan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu. İşte 54 yaşındaki Yıldız Kaplan'ın yeni hayatı...

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile hafızalara kazınan Yıldız Kaplan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Yıldız Kaplan bir ara albüm de çıkarmıştı.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

17 yaşında iken anne olan Yıldız Kaplan'ın, kızı Işıl'ın şu anda 3 çocuğu var.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

İşte Yıldız Kaplan'ın ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi....

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

YILDIZ KAPLAN

Yıldız Kaplan 2008 yılında evlendi ve 38 yaşında ikinci kez anne oldu.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Sonra da Akif isimli oğluna kendisini adadı.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Şimdilerde 54 yaşında olan Yıldız Kaplan, ilk evliliğinden olan kızı Işıl Donat'ın 3 çocuğuna anneannelik yaparken, ayrıca oğlu Akif'e de gözü gibi bakıyor.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

İşte 2 çocuklu 3 torunlu Yıldız Kaplan'ın son hali...

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Film teklifleri geldiği halde geri çeviren Yıldız Kaplan, hala güzelliği ile kendinden emin.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi
Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi
Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmüştü.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Bir zamanlarda döneme damga vuran ve çok uzun bir süredir ekranlarda yerini alan çocuk oyuncu Atılay Uluşık, şimdi 47 yaşında.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Atılay Uluışık, diziye girdiğinde henüz 12 yaşındaydı.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık geçtiğimiz aylarda 1993-1998 yılları arasında yayınlanan 'Yazlıkçılar' dizindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile verdiği bir pozu 25 yıl sonra yeniden canlandırmıştı.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Atılay Uluışık ve Hakan Haksun'u yıllar sonra görenler değişimlerine oldukça şaşırmıştı.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Atılay Uluışık, Instagram'dan paylaştığı bir kare ile takipçilerine nostalji yaşatmıştı.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık hayranlarının karşısına yeni dizisi ile Teşkilat ile çıkmıştı.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık'ın değişimi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi
Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi

Sosyal medyadan sevenleriyle buluşan Uluışık, kızıyla da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi
Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi
Mehmet Ali Erbil’le ekranları sallamıştı… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi torun sahibi