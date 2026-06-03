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Mehmet Ali Erbil'le Tatlı Kaçaklar'da rol alan Yıldız Kaplan'ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Tatlı Kaçaklar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Yıldız Kaplan, uzun süredir uzak kaldığı magazin gündemine oğlu Akif'in mezuniyet töreniyle döndü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda genç delikanlının annesini geçmesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:06
Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

1996-2001 yılları arasında televizyon ekranlarında fırtınalar estiren, Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerini paylaştığı efsane komedi dizisi Tatlı Kaçaklar, yayınlandığı dönemde izleyicileri ekrana kilitlemişti. Dizide canlandırdığı popüler karakterle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Yıldız Kaplan, popülaritesinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak ekran dünyasına veda etmişti.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Uzun yıllardır medyanın ve kameraların uzağında, ailesiyle birlikte sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ünlü isim, uzun süren sessizliğini oğlu için bozdu.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

MEZUNİYET POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ancak özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Yıldız Kaplan, bu kez takipçileriyle ailece kutladıkları büyük bir mutluluğu paylaştı. Ünlü oyuncunun oğlu liseden mezun oldu.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

"GURURUM, ÖMRÜM"

Oğlunun lise mezuniyet törenine eşiyle birlikte katılan Yıldız Kaplan, törenden renkli kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Yıllardır kameralardan uzak büyüyen oğlunun son halini gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kaplan paylaştığı hikayeye, "Benim saygılı efendi oğlum. Gururum, ömrüm" notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Pek çok kullanıcı, küçük İlis için "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıttı.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da "Ardıç nasıl da büyümüş" yorumları geldi.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Çocuklarının yüzünü sosyal medyada göstermemeye özen gösteren çift, bu tutumlarını sürdürüyor. Kaan Urgancıoğlu da son paylaşımında bu hassasiyeti koruyarak oğlu Ardıç'ın yüzünü göstermedi.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Öte yandan Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda da oğluyla beraber bahçeden meyve topladığı anları paylaşmıştı.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

TARIK MENGÜÇ

2004 yılında çıkardığı 'Şak Şuka' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Tarık Mengüç, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Roman müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı, yıllar içinde hem sahne performansları hem de şarkılarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü.

Mehmet Ali Erbil’le Tatlı Kaçaklar’da rol alan Yıldız Kaplan’ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu

Müzik kariyerinin yanı sıra aile yaşantısını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Mengüç, bu kez kızı Sevde ile gündeme geldi. Uzun yıllardır Funda Mengüç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk babası olan ünlü isim, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.