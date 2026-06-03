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Mehmet Ali Erbil'le Tatlı Kaçaklar'da rol alan Yıldız Kaplan'ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu
Mehmet Ali Erbil'le Tatlı Kaçaklar'da rol alan Yıldız Kaplan'ın en mutlu günü: Kameralardan uzak büyüyen oğlu liseden mezun oldu
Tatlı Kaçaklar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Yıldız Kaplan, uzun süredir uzak kaldığı magazin gündemine oğlu Akif'in mezuniyet töreniyle döndü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda genç delikanlının annesini geçmesi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:06