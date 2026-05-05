Mehmet Aslantuğ annesini son yolculuğuna uğurladı! Eski eşi Arzum Onan yalnız bırakmadı!

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz gün acı haberle sarsılmıştı! Mehmet Aslantuğ, kişisel hesabından yaptığı açıklamayla üzüntüsünü hayranlarıyla paylaşmıştı. ANNESİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ Ünlü oyuncu annesini kaybettiğini açıklamıştı. DUYGUSAL PAYLAŞIM Ünlü oyuncunun duygu yüklü paylaşımı da hayranları dahil herkesi hüzne boğmuştu. 'BANA UNUTAMADIĞIN KOKU NEDİR DİYE SORSANIZ...' Mehmet Aslantuğ annesini ve oğlunun fotoğrafını paylaşarak altına ise, 'Anneme Veda❤️🌹Beş çocukla 'dul' kaldığında 30 yaşındaydı. Ben beşinci, yaşım dört… Bütün hayatında tanıdığı tek eşini / adamını kaybettikten 10 yıl sonra en büyük çocuğu Ahmet'ini 20 yaşında toprağa vermiş, Mehmet'iyle arasındaki üç kızını da okutmak için ne terler dökmüştü. Bana hiç unutamadığın koku nedir diye sorsanız; 'Ağustos rutubeti kokan fındık ocaklarının altına çöken ve yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur' derim, hiç tereddüt etmeden.' 'HAKKINI HELAL ET ANNEM...' Ayrıca Aslantuğ, 'Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten / okutup yetiştiren ve çocukları 'muhannete' muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek. Anne olsalar da, olmasalar da… Hakkını helal et Annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin❤️' ifadelerini kullanmıştı. CENAZESİ BUGÜN MEMLEKETİNE GETİRİLDİ Decen Nebahat Aslantuğ'un cenazesi bugün memleketi Samsun'a getirildi. Decen Nebahat Aslantuğ için Tekkeköy ilçesi Gölceğiz Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. EN ACI VEDA! İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamzalı Tepeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. ÇOK SAYIDA SEVENİ KATILDI, EKSİ EŞİ YALNIZ BIRAKMADI Cenazeye Mehmet Aslantuğ'un yanı sıra, oyunculardan eski eşi Arzum Onan, Oktay Kaynarca ve çok sayıda seveni katıldı.