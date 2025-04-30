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Mehmet Aslantuğ oğlu Can Aslantuğ’la yeni pozunu paylaştı! Mesleğinde de babasının izinden gidiyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ, büyüdü. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliklerinden dünyaya gelen Can Aslantuğ, babasıyla yeni pozunu paylaştı. İşte babasının izinden gitmeyi tercih eden Can Aslantuğ'un o pozu!

Giriş Tarihi: 30.04.2025 18:35 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 18:35
Mehmet Aslantuğ oğlu Can Aslantuğ’la yeni pozunu paylaştı! Mesleğinde de babasının izinden gidiyor!

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında nokta koymuştu.

Mehmet Aslantuğ oğlu Can Aslantuğ’la yeni pozunu paylaştı! Mesleğinde de babasının izinden gidiyor!

Ünlü çiftin bu evliliğinden Can Aslantuğ adında bir de oğulları var.

Mehmet Aslantuğ oğlu Can Aslantuğ’la yeni pozunu paylaştı! Mesleğinde de babasının izinden gidiyor!

Mehmet Aslantuğ, sık sık oğluyla paylaşımlarda bulunuyor.

Mehmet Aslantuğ oğlu Can Aslantuğ’la yeni pozunu paylaştı! Mesleğinde de babasının izinden gidiyor!

Babasının boyunu geçen Can Aslantuğ, bugün bir paylaşım yaptı. Babasıyla pozunu paylaşan Can Aslantuğ paylaşımının altına, "Kaptan ile..." notunu ekledi.

Mehmet Aslantuğ oğlu Can Aslantuğ’la yeni pozunu paylaştı! Mesleğinde de babasının izinden gidiyor!

Can Aslantuğ, babası ve annesi gibi oyunculuğu meslek olarak tercih etti. Can Aslantuğ, ATV'nin 'Kardelenler' dizisinde rol alıyor.