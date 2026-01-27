Trend
Mehmet Erdem ile Vildan Atasever’den müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar: Oğullarına verdikleri isim dikkat çekti
2021 yılında dünyaevine giren şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına alırken, dünyaya gelen oğullarına verdikleri isim de dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 27.01.2026 07:05