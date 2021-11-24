Trend Galeri Trend Magazin Melisa Döngel'in küvet pozu sosyal medyada ses getirdi! Güzel oyuncu yine çok cesur...

Melisa Döngel'in küvet pozu sosyal medyada ses getirdi! Güzel oyuncu yine çok cesur...

Şu sıralar "Aşk Mantık İntikam" dizisinde hayat verdiği 'Çağla' karakteri ile gündemde olan güzel oyuncu Melisa Döngel, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan Döngel, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafıyla adından söz ettirdi. Güzel oyuncunun cesur pozu kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı. İşte Melisa Döngel'in sosyal medyayı sallayan o karesi...

Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 16:32
Melisa Döngel’in küvet pozu sosyal medyada ses getirdi! Güzel oyuncu yine çok cesur...

Başarılı oyunculuğuyla son dönemde gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozuyla sosyal medyayı adeta salladı.

Melisa Döngel’in küvet pozu sosyal medyada ses getirdi! Güzel oyuncu yine çok cesur...

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Melisa Döngel, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken bir isim.

Melisa Döngel’in küvet pozu sosyal medyada ses getirdi! Güzel oyuncu yine çok cesur...

Cesur pozlarıyla magazin gündemini meşgul eden Döngel, Aşk Mantık İntikam dizisiyle son dönemlerin yükselen yıldızları arasına girmeyi başardı.

Melisa Döngel’in küvet pozu sosyal medyada ses getirdi! Güzel oyuncu yine çok cesur...

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Melisa Döngel’in küvet pozu sosyal medyada ses getirdi! Güzel oyuncu yine çok cesur...

İşte Melisa Döngel'in sosyal medya sayfasından paylaştığı o cesur küvet pozu...

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