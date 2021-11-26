Melisa Döngel’in küvet pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Güzel oyuncu yine çok cesur...

Başarılı oyunculuğuyla son dönemde gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozuyla sosyal medyayı adeta salladı.
Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Melisa Döngel, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken bir isim.
Cesur pozlarıyla magazin gündemini meşgul eden Döngel, Aşk Mantık İntikam dizisiyle son dönemlerin yükselen yıldızları arasına girmeyi başardı.
1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
İşte Melisa Döngel'in sosyal medya sayfasından paylaştığı o cesur küvet pozu...