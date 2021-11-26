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Melisa Şenolsun aradığı aşkı meslektaşı Ekin Mert Daymaz'da buldu! Sarmaş dolaş yakalandılar iddiası!

"Masumlar Apartmanı" dizisindeki başarılı oyunculuğuyla son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Melisa Şenolsun, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Umut Evirgen ile geçen aylarda yollarını ayıran Şenolsun, aradığı aşkı meslektaşında buldu. Güzel oyuncunun, kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz'a gönlünü kaptırdığı iddia edildi...

Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 15:02
Melisa Şenolsun aradığı aşkı meslektaşı Ekin Mert Daymaz’da buldu! Sarmaş dolaş yakalandılar iddiası!

Ekin Mert Daymaz'ın, geçtiğimiz aylarda ünlü işletmeci Umut Evirgen'le olan ilişkisini noktalayan Melisa Şenolsun'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Melisa Şenolsun aradığı aşkı meslektaşı Ekin Mert Daymaz’da buldu! Sarmaş dolaş yakalandılar iddiası!

Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Daymaz ile Şenolsun'un, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürüldü.

Melisa Şenolsun aradığı aşkı meslektaşı Ekin Mert Daymaz’da buldu! Sarmaş dolaş yakalandılar iddiası!

Takvim'den Doğan Savaş'ın özel haberine göre; gece geç saatlerde sokakta sarmaş dolaş yürüyen Daymaz ve Şenolsun'u görenler şaştı kaldı.

Melisa Şenolsun aradığı aşkı meslektaşı Ekin Mert Daymaz’da buldu! Sarmaş dolaş yakalandılar iddiası!

İddiaya göre; 2019 yılında güzel oyuncu Melisa Döngel'le fırtınalı bir aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz'ın kalbinde ikinci Melisa dönemi başlamış oldu.

Melisa Şenolsun aradığı aşkı meslektaşı Ekin Mert Daymaz’da buldu! Sarmaş dolaş yakalandılar iddiası!

MESAJLAR BİTİRMİŞTİ!

Son olarak işletmeci Umut Evirgen'le birlikte olan Melisa Şenolsun'un, "çapkın işletmecinin eski sevgilisi Tuba Büyüküstün'e attığı mesajları yakalayınca ilişkisini sonlandırdığı" haberleri çıkmıştı.

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