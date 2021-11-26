Melisa Şenolsun aradığı aşkı meslektaşı Ekin Mert Daymaz’da buldu! Sarmaş dolaş yakalandılar iddiası!

Ekin Mert Daymaz 'ın, geçtiğimiz aylarda ünlü işletmeci Umut Evirgen 'le olan ilişkisini noktalayan Melisa Şenolsun 'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Daymaz ile Şenolsun'un, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürüldü.