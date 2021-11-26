Melisa Şenolsun aradığı aşkı meslektaşı Ekin Mert Daymaz’da buldu! Sarmaş dolaş yakalandılar iddiası!

Ekin Mert Daymaz'ın, geçtiğimiz aylarda ünlü işletmeci Umut Evirgen'le olan ilişkisini noktalayan Melisa Şenolsun'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Daymaz ile Şenolsun'un, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürüldü.
Takvim'den Doğan Savaş'ın özel haberine göre; gece geç saatlerde sokakta sarmaş dolaş yürüyen Daymaz ve Şenolsun'u görenler şaştı kaldı.
İddiaya göre; 2019 yılında güzel oyuncu Melisa Döngel'le fırtınalı bir aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz'ın kalbinde ikinci Melisa dönemi başlamış oldu.
MESAJLAR BİTİRMİŞTİ!
Son olarak işletmeci Umut Evirgen'le birlikte olan Melisa Şenolsun'un, "çapkın işletmecinin eski sevgilisi Tuba Büyüküstün'e attığı mesajları yakalayınca ilişkisini sonlandırdığı" haberleri çıkmıştı.