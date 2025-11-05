Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'dan hayat dersi: "O kadın bugünkü ben oldum"

"O KADIN BUGÜNKÜ BEN OLDUM"

Bir fotoğrafını paylaşan Ünal şu notu düştü: "Vay be… hayatın ona neler getireceğinden hiç haberi yokmuş. Ne kadar garip… Her şey değişmeden önceki halini, zamanda donmuş bir an olarak görmek. O anki senin, bugünkü sen olup da geriye dönüp 'Bunu atlatabildiğin için teşekkür ederim' diye fısıldayacağını bilmeden. O, belki neler olacağını bilmiyordu. Ama yine de gülümseyecek kadar cesurdu. Ve bir şekilde, o kadın bugünkü ben oldum."