Trend Galeri Trend Magazin Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'dan hayat dersi: "O kadın bugünkü ben oldum"

Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'dan hayat dersi: "O kadın bugünkü ben oldum"

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal geçtiğimiz günlerde meme kanseriyle savaştığını açıklamıştı. 2 çocuk annesi Ünal son olarak sosyal medya hesabından takipçilerine, "O kadın bugünkü ben oldum" diyerek hayat dersi verdi...

Giriş Tarihi: 05.11.2025 12:37
Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’dan hayat dersi: O kadın bugünkü ben oldum

Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden Cihan Ünal'ın kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüyen Irmak Ünal, 3.5 yıl önce oyunculuk kariyerine ara vererek Bali'ye yerleşmişti.

Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’dan hayat dersi: O kadın bugünkü ben oldum

2 çocuğuyla Bali'de kendine yeni bir yol çizen Ünal, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı.

Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’dan hayat dersi: O kadın bugünkü ben oldum

Düzenli spor yapması ve fit fiziğini korumasıyla tanınan Ünal, sık sık yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyordu.

Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’dan hayat dersi: O kadın bugünkü ben oldum

MEME KANSERİ OLDUĞUNU AÇIKLADI!

47 yaşındaki Irmak Ünal, son olarak sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurmuştu.

Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’dan hayat dersi: O kadın bugünkü ben oldum

Ünal, yaşadığı süreci yazdığı bu duygusal notla dile getirdi:

"Sonuçların meme kanseri" kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’dan hayat dersi: O kadın bugünkü ben oldum

ERKEN TEŞHİS GERÇEKTEN HAYAT KURTARIR

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’dan hayat dersi: O kadın bugünkü ben oldum

Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin ve içimdeki uzaylıyla da! Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar….Bu, benim için tıbbın en saf hali.

Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’dan hayat dersi: O kadın bugünkü ben oldum

İYİLEŞMEK ARTIK BİR SANAT

Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum….spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.

Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’dan hayat dersi: O kadın bugünkü ben oldum

ASLA YALNIZ DEĞİLDİM

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese……..sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz.
Ne kadar ameliyathane kapısında "vay be bir başımayım,yapayalnız gidiyorum" desem de asla yalnız değildim. Önce Allah ın varlığını hep hissettim ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…

Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’dan hayat dersi: O kadın bugünkü ben oldum

Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hâlâ yürümeye devam ettiğiniz için. Sonuçta, hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz. Çok değerlisiniz.

Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’dan hayat dersi: O kadın bugünkü ben oldum

Ve İşte buradayım… kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.

Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’dan hayat dersi: O kadın bugünkü ben oldum

HAYAT DERSİ VERDİ...

Kanserle mücadele eden Irmak Ünal son olarak sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşıma imza attı.

Meme kanseriyle mücadele ediyordu... Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’dan hayat dersi: O kadın bugünkü ben oldum

"O KADIN BUGÜNKÜ BEN OLDUM"

Bir fotoğrafını paylaşan Ünal şu notu düştü: "Vay be… hayatın ona neler getireceğinden hiç haberi yokmuş. Ne kadar garip… Her şey değişmeden önceki halini, zamanda donmuş bir an olarak görmek. O anki senin, bugünkü sen olup da geriye dönüp 'Bunu atlatabildiğin için teşekkür ederim' diye fısıldayacağını bilmeden. O, belki neler olacağını bilmiyordu. Ama yine de gülümseyecek kadar cesurdu. Ve bir şekilde, o kadın bugünkü ben oldum."