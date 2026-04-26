Meme kanseriyle savaşan sunucu Serap Paköz'den duygulandıran paylaşım: "Hastalıkta insanların en büyük ilacı..."

Meme kanseri teşhisi konulan ve bir süredir tedavi gören televizyon dünyasının tanınmış ismi Serap Paköz, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Yaşadığı zorlu sürece dair konuşan Paköz, "Hastalıkta insanın en büyük ilacı..." diyerek kendisine güç veren o kaynağı açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.04.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 26.04.2026 10:16
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü sunucu Serap Paköz, hayranlarını derinden sarsan bir açıklamayla sessizliğini bozmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sağlık durumuna dair gerçekleri ilk kez gün yüzüne çıkaran Paköz, meme kanseri teşhisi aldığını duyurmuştu.

"SAĞLIKLI YATTIM, KANSER TANISIYLA UYANDIM"

Teşhis sürecinin hızını ve yarattığı etkiyi çarpıcı bir örnekle dile getiren Serap Paköz, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etmişti: "10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım 11 Mart'ta 'MEME KANSERİ' tanısı konmuş bir kadındım."

KEMOTERAPİ SÜRECİ VE SAÇLARINA VEDA

30 Mart itibarıyla kemoterapi tedavisine başladığını açıklayan ünlü sunucu, sürecin hem fiziksel hem de duygusal zorluklarını gizlememişti. Tedaviye bağlı olarak dökülmeye başlayan saçlarını kuaförde kestirdiği anları paylaşan Paköz, o anlardaki dik duruşuyla alkış topladı. Paköz, o karelere şu notu düşmüştü: "Saçlarımın dökülmesi bu yolun bir parçası.. Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!"

"PERUKLARIN ARKASINA SAKLANMAYACAĞIM"

Dış görünüşündeki değişimi bir "özgürleşme" olarak tanımlayan başarılı sunucu, süreci tüm şeffaflığıyla yaşayacağını belirtmişti: "Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım."

PAYLAŞIMI HERKESİ DUYGULANDIRDI!

Meme kanseri mücadelesiyle gündeme gelen Serap Paköz son olarak Instagram hesabında yaptığı duygusal bir paylaşımla magazin gündeminde yer aldı.

"HASTALIKTA İNSANLARIN EN BÜYÜK İLACI..."

Zorlu tedavi sürecinde ailesiyle vakit geçiren ünlü sunucu o anları yayınlayarak, 23 Nisan günü çocuklar; "Hadi sizi biraz şehirden uzaklaştıralım" dediler. Sağlıkta da öyle ama özellikle hastalıkta insanın en büyük ilacı sevdiklerinin varlığıymış... Bugün kızım, damadım, dünürüm ve sevgili arkadaşım beni alıp kırlara, temiz havaya çıkardılar.

Sadece ciğerlerime temiz hava değil, ruhuma da umut ve neşe doldu. Beni el üstünde tutan, bir an bile yalnız hissettirmeyen canım ailem ve dostum; Varlığınızın kıymetini anlatmaya kelimeler yetmez. İyi ki varsınız, iyi ki benimsiniz.

Paköz'ün paylaşımı sevenleri tarafından kısa sürede destek yorumlarıyla dolup taştı...

KANSERLE SAVAŞAN VE YAŞADIĞI SÜREÇLERLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM USTA SANATÇI SEMİRAMİS PEKKAN OLMUŞTU

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, sosyal medyada paylaştığı video ile yaşadığı talihsiz kazayı ve sonrasındaki sağlık sürecini anlatmıştı. Akşam köpeği Tina'yı tuvalete çıkarırken bir demire çarpıp düşen Pekkan, ciddi bir kırık olmasa da hastaneye başvurup, tedbir amacıyla yaklaşık 10 gün sonra kapsamlı check-up yaptırmıştı.

KANSER TEŞHİSİ KONULMUŞTU!

Bu kontroller sırasında doktorlar, Pekkan'ın akciğerinde bir kitle tespit etmişti. Sol akciğerinin alt lobunun alınması gereken Pekkan, "O düşüş olmasaydı belki çok geç olacaktı" diyerek erken teşhisin önemini vurgulamıştı.

Tedavi sürecinde saçlarını kaybeden sanatçı, peruk yaptırdığını ve bu süreçte moralini yüksek tuttuğunu belirterek, hayranlarına düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI

Akciğer kanseriyle mücadelesi devam eden Semiramiş Pekkan, son olarak konuk olduğu bir YouTube kanalına konuk olarak hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

"BENDE KABUL ETME HİSSİ VAR"

Kanser teşhisi aldığında hastanenin psikolojik destek için bir doktor yönlendirdiğini söyleyen Pekkan, "Kendisiyle çok ahbaplık ettik, çok eğlendik. Kafamı bu mevzuda çok doğru yönlendirdiğim için 'Semiramis Hanım sizin ihtiyacınız yok bana' dedi. Tabii benim kolay oldu. Bir kere bende kabul etme hissi var. Ben bir şeyi kötü ve iyi geldiği zaman kabul ediyorum. Ve oradan yola çıkıyorum"

"ABLAMI ÇOK YANIMDA HİSSETTİM"

Bu zorlu süreçte ablası Ajda Pekkan'dan destek gördüğünü belirten ünlü sanatçı şunları söyledi: "Benim çok büyük bir ailem yok, tek ablam var. Tabii ki onu çok yanımda hissettim. Dostlarım çok iyi destek verdiler. Ama 3-4 kişi o kadar. Zaten o dönem daha fazlasını istemiyorsun. Çünkü etraf bazen çok yorucu olabiliyor. Öyle bir bakıyorlar ki hadiseye 'ah bu gitti' gibi ve onu gözünden bile anlıyorsun. Bana da oldu. Onlarla göz kontağına bile girmedim. Çünkü ben öyle hissetmiyorum."

"CİDDİ SALLANMALAR GEÇİRDİM"

Gördüğü tedavi sürecinde zaman zaman sarsıldığını ifade eden Pekkan, "Ben de sallandım, ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, 'tamam, bunlar da olacak' diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, 'saç getirin bana' dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun. Yorgunluk mesela, 4-5 ay öncesine nazaran daha çabuk yoruluyorum. Bazen zorlayayım diyorum ama zorlayamıyorum. İnsanın hastalığın sürecine saygı duyması lazım." açıklamasında bulundu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA KANSERDEKİ TEDAVİ SÜRECİNİN SONLARINA YAKLAŞTIĞINI SÖYLEYEN KİŞİ ECE VAHAPOĞLU'YDU!

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süredir rektum kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon alanlarında içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmanın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekmişti.

"HEP ŞÜKREDERİM"

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.

Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.

Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz.
Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek."

AMELİYATI ERTELENMİŞTİ!

Ece Vahapoğlu, 23 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan operasyonun ertelendiğini "Ben normalde cuma günü, rektum kanserindeki tümörün alınmasıyla ilgili robotik cerrahi bir operasyon geçirecektim. Ancak üşütmüşüm; boğazım enfeksiyonlu, burnum biraz tıkalı. Bugün kulak burun boğaz doktoruna ve anestezi ekibine göründüm, kan tahlili yapıldı ve maalesef boğazımdaki enfeksiyon nedeniyle antibiyotiğe başladım. Risk taşıdığı için ameliyat bir hafta ertelendi'' sözleriyle dile getirmişti:

"DAVETSİZ MİSAFİRLE VEDALAŞMAYA"

Operasyona giren isim, ameliyat önlüğüyle poz verdi. Ameliyat öncesinde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Vahapoğlu, operasyona girmeden hemen önce paylaştığı kareye "Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji" notunu yazmıştı.

Vahapoğlu, başarılı geçen ameliyatın ardından son sağlık durumuyla ilgili sevindiren geşişlmeyi duyurdu.

'ÇOĞU BİTTİ''
Sevdiklerine güzel haberi duyuran ünlü isim paylaşımında,
''Yeniden yürümenin gücü! Bedenine yeniden su değmesinin, saçlarının yıkanmasının, normal kıyafetle adım atmanın, sıvı beslenmeden normal yemeğe geçmenin, yeniden hayatına devam edeceğini hissetmenin şükredişini size anlatamam. Ufacık bir adım bile ne lüksmüş...
Sağlıkla sınandığınızda hayatın anlamını keşfediş iyice yükseliyor. Önümde biraz daha süreç var ama çoğu bitti inşallah'' sözlerine yer verdi.
KANSERLE SAVAŞAN BİR DİĞER İSİM GÜL ONAT

Bir dönemin efsane dizisi "Sihirli Annem"de Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat Duman, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.