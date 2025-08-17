Trend Galeri Trend Magazin 'Men is Black' gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

'Men is Black' gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Japon bilim insanları, bugüne kadar sadece filmlerde gördüğümüz bir şeyi farelerde başardı: Beyindeki anıları silmek. Fareler üzerinde yapılan deneylerde kullanılan yöntem, nöronlar ve ışıkla oynayarak hafızayı adeta yeniden yazıyor. Peki bu teknoloji gelecekte insanlara uygulanabilir mi?

FUNDA KARAYEL
Giriş Tarihi: 17.08.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:41
’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Hani bazen, keşke şu olayı beynimden silebilsem deriz ya… Artık bu cümle, sadece duygusal bir serzeniş olmaktan çıkabilir. Kyoto Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, bugüne kadar yalnızca filmlerde gördüğümüz bir şeyi gerçeğe dönüştürdü: Beyindeki anıları silmek.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

'Men in Black' filmindeki hafıza silici o meşhur flaşa çok benzeyen bir yöntemle. Japon araştırmacılar, optogenetik adı verilen bir teknikle, nöronlar arasındaki iletişimde kritik rol oynayan bir proteini hedef aldı.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Bu protein, kısa süreli hafızadaki bilgilerin uzun süreli hafızaya geçişini yani anıların yerleşmesini sağlıyor.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Proteini devre dışı bırakınca, anıların beyne kazınma süreci yarıda kesiliyor. Deneyde, farelerin beyinlerine floresan işaretli bir protein taşıyan adenovirüs enjekte edildi.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Daha sonra bu proteinler, ışıkla uyarılarak oksijen salınımı yapmaya yönlendirildi. Bu sayede bilim insanları, tam da hafıza oluşumunun kritik anında beyne müdahale edebildi.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Fareler, öğrendikleri yeni bir görevi önce uyanıkken, sonra da uyku sırasında iki kez ışın yedi. Sonuç ne mi oldu?

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Görevle ilgili anılar tamamen silindi. Bu teknolojinin potansiyelini düşününce akla hemen romantik ayrılıklar, utanç verici anlar ve lise dönemindeki o talihsiz saç modelleri geliyor.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Ama tabii bilim insanları şimdilik, bu yöntemin insanlarda kullanılması için etik ve güvenlik konularının uzun yıllar tartışılacağını vurguluyor.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Kısacası, "Ah keşke hafızamı silebilsem" cümlesi artık sadece bir şarkı sözü değil, geleceğin laboratuvar planları arasında yer alıyor.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

DROMOMANİ: YOLDA OLMA HASTALIĞI
Antik Yunanca'dan ödünç alınmış iki kelimedromos (yol) ve mania (hastalık, dürtü). Ortaya çıkan anlam: Durmadan yola çıkma arzusu, hareketin kendisine bağımlı olmak.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Bir zamanlar tıp kitaplarında nadir bir psikiyatrik vaka olarak anılırdı; şimdi ise Instagram akışımızın, havalimanı gümrük sıralarının ve şu ucuz bileti kaçırma kampanyalarının sessizce teşvik ettiği bir yaşam biçimi.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Çağın hastalığı bu: Dromomani. Kimse durmak istemiyor. Hepimizin pasaportunda sayfalar hızla tükeniyor, valiz tekerleklerimiz bizden daha çok kilometre yapıyor. Ben bu hastalığı yoğun olarak hissedenlerden biriyim. Bana sık sık "Peki nasıl dinleniyorsun?" diye soruyorlar.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Cevabı basit: Gittiğim yerlerde erken uyuyarak, plajda kitap okuyarak, bir şehirdeki sabah kahvesini başka bir şehirdeki akşam günbatımına yetiştirerek… Kimi için yolda olmak yorgunluktur, benim için ise yolda olmak dinlenmektir. Çünkü sabit kalmak, zihnimi daha çok yorar.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Dromomani, günümüzün hız ve tüketimle şekillenmiş bilinçaltına çok uygun, sürekli değişen sahneler, ertesi gün farklı bir manzara, başka bir kahve fincanı. 'Eve dönüş' fikri, artık çoğu kişi için bavulun bir köşesine sıkıştırılmış çamaşır torbası kadar geçici.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Belki de bu hastalık, aslında bir kaçıştan çok, yerleşememe sendromudur. Ve itiraf edelim, biraz da romantiktir. Yol, bize hep başka bir hayat mümkün hissini verir. Ta ki bir sonraki varış noktası, bir önceki yorgunluğun üstüne eklenene kadar.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

MİRAS TURİZMİ Mİ?
Miras turizmi dediğimiz şey, aslında 'tatil bahanesi'nin yeni versiyonu. Önceden "Biraz kafa dinlemeye gidiyorum" denirdi. Miras turizmi, insanların atalarının kökenlerini keşfetme amacıyla yaptığı seyahatler olarak giderek daha popüler hale geliyor.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

DNA testleri ve popüler televizyon programları bu trendin yükselmesine katkı sağlıyor.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

2025 yılına kadar, özellikle 25-34 yaş arası gezginler, kendi aile kökenlerini keşfetmek için daha fazla seyahat etmeyi planlıyor.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

Bununla birlikte, bazı insanlar sadece köklerine bağlanmak değil, aynı zamanda geçmişlerini öğrenmek ve bulundukları yerin tarihini keşfetmek için seyahat ediyor.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney

İşin komik yanı, geçmişini öğrenmek için binlerce kilometre yol yapanların yarısı, o geçmişi anlatan müze rehberini dinlerken telefonuna bakmakla meşgul oluyor. Kısacası, miras turizmi hem tarih hem de 'story içeriği' açısından bol malzeme veriyor.

’Men is Black’ gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney