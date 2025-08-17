Trend
'Men is Black' gerçek oldu: Beyindeki anıları silmek artık film değil! Japon bilim insanlarından çarpıcı deney
Japon bilim insanları, bugüne kadar sadece filmlerde gördüğümüz bir şeyi farelerde başardı: Beyindeki anıları silmek. Fareler üzerinde yapılan deneylerde kullanılan yöntem, nöronlar ve ışıkla oynayarak hafızayı adeta yeniden yazıyor. Peki bu teknoloji gelecekte insanlara uygulanabilir mi?
Giriş Tarihi: 17.08.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:41