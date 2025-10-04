Trend Galeri Trend Magazin Meral Zeren ve Bülent Kayabaş’la kamera karşısına geçmişti… O yıllarda küçük bir kızdı! Şimdi herkesin tanıdığı yıldızlardan biri!

1975 yapımı Minik Cadı filminde Meral Zeren ve Bülent Kayabaş'la birlikte rol alan çocuk oyuncu, yıllar sonra ünlü bir isme dönüştü. Filmde "Çiçek" karakterini canlandıran kişi, bugün tanıdığımız başarılı bir oyuncu.

Giriş Tarihi: 04.10.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 11:24
1975 yılında yayınlanan Minik Cadı filminde başrolü oynayan sevimli yıldız, şimdilerde hepimizin tanıdığı ünlü bir oyuncu çıktı.

Hulusi Kentmen, Şener Şen, Adile Naşit ve Belkıs Dilligil gibi yeşilçamın usta oyuncularıyla birlikte rol alan çocuk yıldız şimdilerde 56 yaşında.

Çocuk yıldız ''Esta piti piti'' sözü uzun bir süre hafızalardan silinmemişti.

Peki şimdi 56 yaşında olan ünlü oyuncuyu tanıyabildiniz mi?

Minik Cadı filminin çocuk yıldızı; Dudaktan Kalbe, Çılgın Bediş, Baskül Ailesi, Kuzenlerim, Eltiler ve Avrupa Yakası gibi filmlerden tanıdığımız ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'den başkası değil.

Dilligil, 90'lı yıllara damga vuran Çılgın Bediş dizisinde Mükü karakterine can vermişti. Ünlü oyuncu bir gençlik dizisi olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik, Cenk Torun, Sonay Aydın, Gülçin Hatıhan ve Sinan Bengier gibi usta isimlerle başrolü paylaşmıştı.

54 yaşındaki Çiçek Dilligil'in neredeyse tüm ailesi ünlü. Anne ve babası da Yeşilçamın iki usta ismi...

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Çiçek Dilligil'in annesi Belkıs Dilligil, Türk sinemasının efsane oyuncularından. Belkıs Dilligil, 10 Mayıs 1995 tarihinde bir trafik kazasında ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 4 gün boyunca yoğun bakımda tutulan sanatçı 14 Mayıs 1995 tarihinde 66 yaşında iken vefat etti.

Dilligil'in babası ise Yeşilçam'ın duayen oyuncularından Avni Dilligil.

21 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da "Merdiven" isimli oyunda oynarken oyun sonrası dinlenmek için gittiği tiyatronun müdüriyet odasında geçirdiği bir kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.

Dilligil'in kardeşi ise usta oyuncu Rahmi Dilligil. Devlet tiyatroları eski müdürü olan Rahmi Dilligil, son olarak Maria ile Mustafa'ya Haşmet karakteri ile adından söz ettirmişti.

Çiçek Dilligil'in halası da Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Aliye Rona.

Dilligil'in eşini ise tanımayan yoktur.

Çiçek Dilligil, 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Bora Öztoprak ile evli.

Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak, eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Şener Şen-İnci Şen

Hayati Hamzaoğlu-Deniz Hamzaoğlu

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Jale Altuğ-Şevket Altuğ

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna

Baba oğul

Göksel Arsoy- Gökhan Arsoy

Macit Flordun-Tardu Flordun

Ali Şen-Şener Şen

Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu