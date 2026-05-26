Mercan Köşk'ün yıldız kadrosu okuma provasında buluştu!

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, FARO ve Sinehane ortak yapımı, 'Mercan Köşk' dizisinin güçlü oyuncu kadrosu okuma provasında bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:47
Başrollerini Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca usta oyuncular Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür ve Haki Biçici ile genç kuşağın başarılı isimleri Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor.

Proje için ilk kez bir araya gelen oyuncuların okuma provasındaki enerjisi, samimi ve heyecanlı anlara sahne oldu.

TARSUS'UN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİNDE İMKANSIZ BİR AŞK

Çekimleri çok yakında Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde başlayacak olan 'Mercan Köşk', güçlü dramatik yapısıyla yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Dizide Kubilay Aka, ailesini korumak uğruna büyük bir sırrı taşımak zorunda olan 'Aras' karakterine hayat veriyor.

Hafsanur Sancaktutan ise nikahının hemen ardından eşinin gizemli şekilde kaybolmasıyla kendisini karanlık olayların içinde bulan 'Cemre' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Cemre ve Aras'ın yollarının kesişmesi, iki düşman aile arasındaki amansız bir savaşı başlatırken, aynı zamanda imkansız bir aşkın da ilk kıvılcımını ateşleyecek.

MÜZİĞİNDEN SENARYOSUNA YILDIZLAR GEÇİDİ

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği dizinin orijinal hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşırken, senaryo ekibinde Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici yer alıyor.

Dizinin derinlikli dünyasına yön verecek müziklerde ise usta besteci Toygar Işıklı'nın imzası bulunuyor.

Güçlü oyunculuk performansları ve sürükleyici hikâyesiyle 'Mercan Köşk', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyi büyülemeye hazırlanıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör