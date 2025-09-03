Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

Güzel oyuncu Meriç Aral, 'Medcezir' dizisinde 'Hande' karakterini canlandırarak hafızlara kazınmıştı. Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Meriç Aral, geçtiğimiz Eylül ayında 5 yıllık aşkı ve meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturmuştu. Yakın çevrelerinin katıldığı görkemli düğünleriyle magazin gündeminde yer alan çift ortaya atılan bir iddiayla ilgi odağı olmuştu. Oynadığı diziden ayrılma kararı alan Meriç Aral'ın, hamile olduğu iddia edilmişti. Hamile iddialarını doğrulayan Aral, bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıklamıştı. 36 yaşındaki Meriç Aral, son olarak Instagram hesabında eşiyle çıktığı tatilden kareler yayınlandı. Eşi Serkan Keskin'le seyahate çıkan Aral, karnı burnunda halleriyle beğeni yağmuruna tutuldu. Peş peşe fotoğraflar yayınlayan ünlü oyuncu paylaşımına eşini de dahil etmeyi unutmadı. Aral fotoğraflarına, 'Bu haftanın açılışını, geçen haftaya saygı duruşuyla yapıyorum' notunu düştü. Öte yandan Meriç Aral ile Serkan Keskin çiftinin mutlu evliliği doludizgin devam ederken, sosyal medyadan sık sık mutluluk pozları paylaşıyorlar. MÜJDELİ HABER GELDİ Ünlü çiftten mutlu haber bugün geldi. OĞULLARI DÜNYAYA GELDİ Ünlü çiftin oğulları dünyaya geldi. İSMİNİ NE KOYDULAR? Ünlü çift oğullarına 'Güneş' adını verdi. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri... CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ BEREN SAAT- KENAN DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU İPEK FİLİZ YAZICI- UFUK BEYDEMİR TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ