Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

Güzel oyuncu Meriç Aral, 'Medcezir' dizisinde 'Hande' karakterini canlandırarak hafızlara kazınmıştı. Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Meriç Aral, geçtiğimiz Eylül ayında 5 yıllık aşkı ve meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturmuştu.