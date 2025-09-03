Trend Galeri Trend Magazin Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

Oyuncu Serkan Keskin ile nikah masasına oturan Meriç Aral'ın mutlu günü! Meriç Aral ve Serkan Keskin'in bugün oğulları dünyaya geldi.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 19:20 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:22
Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

Güzel oyuncu Meriç Aral, 'Medcezir' dizisinde 'Hande' karakterini canlandırarak hafızlara kazınmıştı. Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Meriç Aral, geçtiğimiz Eylül ayında 5 yıllık aşkı ve meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturmuştu.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

Yakın çevrelerinin katıldığı görkemli düğünleriyle magazin gündeminde yer alan çift ortaya atılan bir iddiayla ilgi odağı olmuştu. Oynadığı diziden ayrılma kararı alan Meriç Aral'ın, hamile olduğu iddia edilmişti.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

Hamile iddialarını doğrulayan Aral, bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıklamıştı.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

36 yaşındaki Meriç Aral, son olarak Instagram hesabında eşiyle çıktığı tatilden kareler yayınlandı.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

Eşi Serkan Keskin'le seyahate çıkan Aral, karnı burnunda halleriyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

Peş peşe fotoğraflar yayınlayan ünlü oyuncu paylaşımına eşini de dahil etmeyi unutmadı.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

Aral fotoğraflarına, "Bu haftanın açılışını, geçen haftaya saygı duruşuyla yapıyorum" notunu düştü.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

Öte yandan Meriç Aral ile Serkan Keskin çiftinin mutlu evliliği doludizgin devam ederken, sosyal medyadan sık sık mutluluk pozları paylaşıyorlar.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

MÜJDELİ HABER GELDİ

Ünlü çiftten mutlu haber bugün geldi.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

OĞULLARI DÜNYAYA GELDİ

Ünlü çiftin oğulları dünyaya geldi.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

İSMİNİ NE KOYDULAR?

Ünlü çift oğullarına 'Güneş' adını verdi.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri...

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi!

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ