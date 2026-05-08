Ünlü rapçinin hayranları bu görüntüleri konuşuyor: Mikrofonu bıraktı, camide bambaşka bir kimliğe büründü! Umre dönüşü Frankfurt'ta kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyayı adeta yerinden oynattı. İşte Mero'nun herkesi şaşırtan ve izleyenlerin içini ısıtan o beklenmedik performansı!

HAKAN UÇ
Giriş Tarihi: 08.05.2026 06:12 Güncelleme Tarihi: 08.05.2026 06:14
Mero’nun Frankfurt’ta yankılanan Kuran tilaveti Türkiye’den duyuldu! Gençlere işte böyle örnek olun

Agresif şarkı sözleriyle tanınan rap yıldızı Mero'nun, Kıyamet Suresi'ni ezbere okuması olay oldu.

Sosyal medyada Mero'yla ilgili yüzlerce yorum yapıldı: "Bu ülkenin külünü üflesen altından iman çıkar!", "Rap söyleyenler sadece lüks araçlarını değil, manevi yönlerini göstererek de gençlere örnek olabilir!"

FRANKFURT'TA BİR CAMİYE GİTTİ
Konum Gizli, Ararım Yarın gibi şarkılarıyla tanınan ünlü rap yıldızı Mero, bir süre önce umreye gitti.

Çıktığı manevi yolculuk sırasında Kabe fotoğrafları paylaşan sanatçı, ardından doğup büyüdüğü Almanya'ya döndü.

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Frankfurt'ta gittiği bir camide imam ile birlikte Kıyamet Suresi'ni okudu.

Bu görüntüler hayranları arasında büyük ilgi gördü.

'BU GÖRÜNTÜLER MUTLULUK VERİCİ'

Sevenleri, Mero'nun bu yönünü bilmediklerini söyleyip şaşkınlıklarını dile getirirken, sosyal medyada ise konuyla ilgili yorum yağmuru yaşandı.

İşte o yorumlardan bazıları: "Kültürüne, inancına bağlı sanatçılar görmek mutluluk verici", "Gol atıp secdeye varan Kerem Aktürkoğlu, seccadeyle antrenmana giden Kenan Yıldız, Kuran okuyan Mero… Bu gençler içimizi ısıtıyor!"

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör