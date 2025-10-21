Trend Galeri Trend Magazin Mert Öcal ve Sude Burcu acı haberi duyurdu! 'Keşke hiç bu son olmasaydı'

2022 yılında hayatını birleştiren Mert Öcal ve Sude Burcu çifti sosyal medyadan acı haberi duyurdu.

Giriş Tarihi: 21.10.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 09:56
Survivor aşıkları Mert Öcal (42) ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu 2022 yılında dünya evine girdi.

"YILLARCA KAÇTIM KAÇTIM"

Mert Öcal, düğün öncesi "Evlilik yıllarca kaçtım kaçtım kaçamadığım noktada Sude ile karşılaştım. Gerçekten doğru kişiyle yapıldığında evlilik dünyanın en güzel şeyi. İnşallah bundan sonra da hayatımıza huzurlu, mutlu şekilde devam ederiz. Balayı planımız şu an yok. " demişti.

Mutlu evlilikleriyle adından söz ettiren çift, acı haberi paylaştı. Öcal ve Burcu, can dostları Maya'yı kaybettiklerini böyle duyurdu:

''Hayatımda bu kadar acı yaşadığımı hissetmedim, bilmiyorum. Maya bizim evladımızdı, her canlı gibi çok özeldi. Çok ani oldu kaybettik seni. Kalbim paramparça, umarım gittiğin yerde mutlusundur güzel kızım. Melek oldun her zaman öyleydin. Umarım acıların dinmiştir, bir daha asla acı çekme.

Seni hep evimizin kapısından girdiğimizdeki heyecanınla hatırlayacağız. Sabah uyandığımda gördüğüm ilk yüz hep sendin. Akşam yatarken yastığımı paylaşırdık. Her anın çok güzeldi, çok. Keşke hiç bu son olmasaydı. Biz sensiz evi nasıl normalleştireceğiz bilmiyorum ama ben şimdiden seni çok özledim canımın içi kızım. Huzurla uyu. Seni çok ama çok seviyorum''

MasterChef'in sert mizaçlı jürisi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 51 yaşındaki şef, Instagram hesabındaki yeni paylaşımıyla babasından kendisine yadigar kalan köpeği Duman'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"DUMAN'I KAYBETTİK"

Bu kareyi yayınlayan Yalçınkaya, "Can dostumu 18 yıllık arkadaşımı baba yadigarı Duman'ı kaybettik" notunu düştü.

Ailesine düşkünlüğüyle bilinen dikkat çeken Yalçınkaya, son olarak hesabından acı haberi duyurdu.

AİLE BAĞLARIYLA GÜNDEMDE

Öte yandan Mehmet Yalçınkaya'nın, oğlu Utkan'ın dışında Sude ve Emre isimlerinde iki çocuğu daha bulunuyor. Aile bağlarına önem veren Yalçınkaya, sosyal medya hesabından çocuklarıyla olan mutlu anılarını da zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

Ailenin diğer bireylerinden Sude Yalçınkaya, babasının aksine gastronomi dünyasını tercih etmedi. Ancak sosyal medyada aktif bir şekilde yer alan Sude, paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

SOSYAL MEDYA VE ŞEF MEHMET YALÇINKAYA

Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada aktif bir isim olarak da biliniyor. Kimi zaman mutfakta yarattığı tarifleri, kimi zaman ailesiyle olan anlarını takipçileriyle paylaşan Şef, büyük bir hayran kitlesine sahip. Şefın paylaşımları, takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor ve beğeniliyor.

Özellikle sert mizacı ve disiplinli duruşuyla bilinen Mehmet Yalçınkaya, aile hayatında ise duygusal ve sevgi dolu bir baba profili çiziyor.

Oğlu Utkan'a duyduğu sevgiyi dile getirdiği doğum günü mesajıyla da bu yanını bir kez daha göstermiş oldu. Mehmet Yalçınkaya, kariyerindeki başarılarının yanı sıra ailesine verdiği önemle de takdir topluyor.

İŞTE AİLE BAĞLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİREN DİĞER ÜNLÜLER

Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin kameralardan uzak tuttuğu Nazlı Bilginer, yıllar sonra ortaya çıktı.

Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Bilginer ve Yengi'nin kızları Nazlı'yı görenler, hayretler içerisinde kaldı.

Nazlı'nın annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

İşte Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer...

ANNESİNİN KOPYASI

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı, güzelliği ve annesi Aşkın Nur Yengi'ye olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Fotoğrafı gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Annesinin kopyası" yorumunda bulundular.

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin fotoğrafını teyzesi Şeyda Coşkun paylaştı. Coşkun'un paylaşımı sosyal medya kısa sürede gündem oldu. Mehmet Ali Erbil'in 2005-2011 arası evli kaldığı Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil artık 16 yaşında genç bir delikanlı. İşte Ali Sadi'nin çok konuşulan son hali...

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen ve sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, magazinden hiç eksik olmuyor.

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in son olarak Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil sosyal medyada ilgi odağı oldu..

Mehmet Ali Erbil'in başından 4 evlilik geçmişti.

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü.

Şimdilerde 16 yaşında olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.