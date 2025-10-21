Mert Öcal ve Sude Burcu acı haberi duyurdu! ’Keşke hiç bu son olmasaydı’

Survivor aşıkları Mert Öcal (42) ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu 2022 yılında dünya evine girdi. 'YILLARCA KAÇTIM KAÇTIM' Mert Öcal, düğün öncesi 'Evlilik yıllarca kaçtım kaçtım kaçamadığım noktada Sude ile karşılaştım. Gerçekten doğru kişiyle yapıldığında evlilik dünyanın en güzel şeyi. İnşallah bundan sonra da hayatımıza huzurlu, mutlu şekilde devam ederiz. Balayı planımız şu an yok. ' demişti. Mutlu evlilikleriyle adından söz ettiren çift, acı haberi paylaştı. Öcal ve Burcu, can dostları Maya'yı kaybettiklerini böyle duyurdu: ''Hayatımda bu kadar acı yaşadığımı hissetmedim, bilmiyorum. Maya bizim evladımızdı, her canlı gibi çok özeldi. Çok ani oldu kaybettik seni. Kalbim paramparça, umarım gittiğin yerde mutlusundur güzel kızım. Melek oldun her zaman öyleydin. Umarım acıların dinmiştir, bir daha asla acı çekme. Seni hep evimizin kapısından girdiğimizdeki heyecanınla hatırlayacağız. Sabah uyandığımda gördüğüm ilk yüz hep sendin. Akşam yatarken yastığımı paylaşırdık. Her anın çok güzeldi, çok. Keşke hiç bu son olmasaydı. Biz sensiz evi nasıl normalleştireceğiz bilmiyorum ama ben şimdiden seni çok özledim canımın içi kızım. Huzurla uyu. Seni çok ama çok seviyorum'' MasterChef'in sert mizaçlı jürisi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 51 yaşındaki şef, Instagram hesabındaki yeni paylaşımıyla babasından kendisine yadigar kalan köpeği Duman'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 'DUMAN'I KAYBETTİK' Bu kareyi yayınlayan Yalçınkaya, 'Can dostumu 18 yıllık arkadaşımı baba yadigarı Duman'ı kaybettik' notunu düştü. Ailesine düşkünlüğüyle bilinen dikkat çeken Yalçınkaya, son olarak hesabından acı haberi duyurdu. AİLE BAĞLARIYLA GÜNDEMDE Öte yandan Mehmet Yalçınkaya'nın, oğlu Utkan'ın dışında Sude ve Emre isimlerinde iki çocuğu daha bulunuyor. Aile bağlarına önem veren Yalçınkaya, sosyal medya hesabından çocuklarıyla olan mutlu anılarını da zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. Ailenin diğer bireylerinden Sude Yalçınkaya, babasının aksine gastronomi dünyasını tercih etmedi. Ancak sosyal medyada aktif bir şekilde yer alan Sude, paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor. SOSYAL MEDYA VE ŞEF MEHMET YALÇINKAYA Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada aktif bir isim olarak da biliniyor. Kimi zaman mutfakta yarattığı tarifleri, kimi zaman ailesiyle olan anlarını takipçileriyle paylaşan Şef, büyük bir hayran kitlesine sahip. Şefın paylaşımları, takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor ve beğeniliyor. Özellikle sert mizacı ve disiplinli duruşuyla bilinen Mehmet Yalçınkaya, aile hayatında ise duygusal ve sevgi dolu bir baba profili çiziyor. Oğlu Utkan'a duyduğu sevgiyi dile getirdiği doğum günü mesajıyla da bu yanını bir kez daha göstermiş oldu. Mehmet Yalçınkaya, kariyerindeki başarılarının yanı sıra ailesine verdiği önemle de takdir topluyor. İŞTE AİLE BAĞLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİREN DİĞER ÜNLÜLER Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin kameralardan uzak tuttuğu Nazlı Bilginer, yıllar sonra ortaya çıktı. Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bilginer ve Yengi'nin kızları Nazlı'yı görenler, hayretler içerisinde kaldı. Nazlı'nın annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer... ANNESİNİN KOPYASI Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı, güzelliği ve annesi Aşkın Nur Yengi'ye olan benzerliğiyle dikkat çekti. Fotoğrafı gören birçok sosyal medya kullanıcısı, 'Annesinin kopyası' yorumunda bulundular. Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin fotoğrafını teyzesi Şeyda Coşkun paylaştı. Coşkun'un paylaşımı sosyal medya kısa sürede gündem oldu. Mehmet Ali Erbil'in 2005-2011 arası evli kaldığı Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil artık 16 yaşında genç bir delikanlı. İşte Ali Sadi'nin çok konuşulan son hali... Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen ve sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, magazinden hiç eksik olmuyor. 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in son olarak Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil sosyal medyada ilgi odağı oldu.. Mehmet Ali Erbil'in başından 4 evlilik geçmişti. 3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü. Şimdilerde 16 yaşında olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil'e 'tıpkı babası' yorumları yapıldı. İşte artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil... Dostları ile yemekte buluşan Mehmet Ali Erbil'e eski eşi Tuba Coşkun ve oğlu Ali Sadi Erbil de eşlik etmişti. Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil'in oldukça büyüdüğü görüldü. Paylaşımlarında sık sık çocuklarına yer verenünlü şovmen onlara düşkünlüğünü her fırsatta dile getiriyor. Mehmet Ali Erbil'in üç ayrı evliliğinden 3 çocuğu bulunuyor. İlk eşinden Sezin Erbil, Nergis Kumbasar ile olan evliliğinden Yasmin Erbil, Tuğba Coşkun ile olan evliliğinden ise Ali Sadi dünyaya geldi. Magazinden uzak büyüyen Ali Sadi yakışıklılığı ile dikkat çekiyor. SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin fotoğrafını teyzesi Şeyda Coşkun paylaşmıştı. Coşkun'un paylaşımı sosyal medyada kısa sürede trend oldu. Diğer ünlü isimlerin merak edilen çocuklarını sizler için derledik... Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Reha Muhtar'ın biyolojik olarak iki çocuğu var. Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz şimdilerde 14 yaşında. Ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Güzel oyuncu Deniz Uğur zaman zaman sosyal medyadan çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor. Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından çok beğenildi. Güzel oyuncunun ikizlerinin son hali görenleri şaşırttı. Deniz Uğur'un paylaşımında ikizlerin büyüdüğü gözlerden kaçmadı. Reha Muhtar'la hayatını birleştiren ve 2009 yılında Mina ile Poyraz adında ikizlerini dünyaya getiren Deniz Uğur, boaşndıktan sonra Erdinç Gülener ile evlendi. Uğur'un hayranları ikizlerin son haline ve büyüdüğüne dikkati çekerek, 'Maşallah' demeyi ihmal etmedi. Deniz Uğur'un ilk evliliğinden Engin Deniz adında bir oğlu daha var. Deniz Uğur'un Reha Muhtar ile birlikteliğinden olan ikizler Mina ve Poyraz'ın son hali görenleri şaşırttı. Çocukların, annelerinin boyunu geçtiği gözlerden kaçmadı. Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizlerine görenler, 'Kocaman olmuşlar' yorumlarında bulundu. İşte Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz… Reha Muhtar tıpkı Deniz Uğur gibi zaman zaman ikizlerinin pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Eski haber spikeri Reha Muhtar ile evlenen Deniz Uğur'un bu evliliğinden doğan ikizleri, son halleriyle şaşkına çevirdi. Vefat eden eşi İsmail Hakkı Sunat ile olan evliliğinden Engin Deniz isimli bir çocuğu daha bulunan Uğur, sosyal medya hesabından 3 çocuğu ile sık sık paylaşımda bulunuyor. Şimdilerde çocuklarıyla zaman geçiren Deniz Uğur'un Instagram paylaşımlarını görenler, 'İkizler babalarının kopyası olmuşlar' diyor. Bir süredir ekranlarda uzakta yaşam süren Deniz Uğur, şimdilerde çocuklarıyla vakit geçiriyor. İŞTE MİNA DENİZ İLE POYRAZ DENİZ'İN SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULAN SON HALİ! PINAR ALTUĞ VE KIZI SU PINAR ALTUĞ VE KIZI SU PINAR ALTUĞ VE KIZI SU PINAR ALTUĞ VE KIZI SU PINAR ALTUĞ VE KIZI SU PINAR ALTUĞ VE KIZI SU SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK SADRİ ALIŞIK AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON OĞLU LEON ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP ALİ DEMİR - CAN EYÜP ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA MERYEM UZERLİ'NİN KIZLARI LARA VE LİLY KOİ AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM ECEM AKBİN ECEM AKBİN FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE TUĞÇE TAYFUR TUĞÇE TAYFUR HÜLYA AVŞAR İLE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZLARI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU HÜLYA AVŞAR İLE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZLARI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU HÜLYA AVŞAR İLE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZLARI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KAYA ÇİLİNGİROĞLU - ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU HÜLYA AVŞAR İLE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZLARI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI : ENGİN CAN, MELİSA VE EMİR SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI : ENGİN CAN, MELİSA VE EMİR SİBEL CAN - MELİSA SİBEL CAN: ENGİN CAN, EMİR SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI : ENGİN CAN, MELİSA VE EMİR SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI : ENGİN CAN, MELİSA VE EMİR BURAK KUT VE KIZI ADEN BURAK KUT VE KIZI ADEN BURAK KUT VE KIZI ADEN BURAK KUT VE KIZI ADEN BURAK KUT VE KIZI ADEN ADEN KUT UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL MELEK BAL UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL ESRA AKKAYA VE OĞLU CAN ESRA AKKAYA VE OĞLU CAN ESRA AKKAYA VE OĞLU CAN ESRA AKKAYA VE OĞLU CAN ESRA AKKAYA VE OĞLU CAN ESRA AKKAYA VE OĞLU CAN