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Mert Ramazan Demir'in askerlik fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü! "Uzun yol otobüs şoförlerine benziyor"
Mert Ramazan Demir'in askerlik fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü! "Uzun yol otobüs şoförlerine benziyor"
Oyunculuk kariyerine ara vererek vatani görevini yerine getirmeye başlayan Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde asker tıraşıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncudan beklenen ilk kare sonunda geldi! Askerdeki ilk fotoğrafı ortaya çıkan Demir'in bu pozu, kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.
Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:14