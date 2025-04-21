Mert Ramazan Demir'in askerlik fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü! "Uzun yol otobüs şoförlerine benziyor"

İŞTE O KARE!

Fotoğrafın yayılmasının ardından kullanıcılar yorum yağdırdı. Ünlü oyuncunun yeni hali için, "Uzun yol otobüs şoförüne dönmüş", "Emekli dayılar gibi" ve "Babamın gençliği sandım" gibi esprili yorumlar yapıldı.