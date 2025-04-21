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Mert Ramazan Demir'in askerlik fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü! "Uzun yol otobüs şoförlerine benziyor"

Oyunculuk kariyerine ara vererek vatani görevini yerine getirmeye başlayan Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde asker tıraşıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncudan beklenen ilk kare sonunda geldi! Askerdeki ilk fotoğrafı ortaya çıkan Demir'in bu pozu, kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:14
Mert Ramazan Demir’in askerlik fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü! Uzun yol otobüs şoförlerine benziyor

Hatay İskenderun'da vatani görevini sürdüren Mert Ramazan Demir'in asker tıraşlı fotoğrafları geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yayılmıştı.

Mert Ramazan Demir’in askerlik fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü! Uzun yol otobüs şoförlerine benziyor

Özellikle yoğun kaşlarıyla dikkat çeken oyuncu son haliyle pek çok yorum almıştı.

Mert Ramazan Demir’in askerlik fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü! Uzun yol otobüs şoförlerine benziyor

Günlerdir sessizliğe bürünen ve hayranları tarafından merakla beklenen oyuncudan sonunda yeni bir kare geldi. Askerde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıkan Mert Ramazan Demir, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mert Ramazan Demir’in askerlik fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü! Uzun yol otobüs şoförlerine benziyor

İŞTE O KARE!
Fotoğrafın yayılmasının ardından kullanıcılar yorum yağdırdı. Ünlü oyuncunun yeni hali için, "Uzun yol otobüs şoförüne dönmüş", "Emekli dayılar gibi" ve "Babamın gençliği sandım" gibi esprili yorumlar yapıldı.