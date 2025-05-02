Trend Galeri Trend Magazin Mert Ramazan Demir'in doktor abisi sosyal medyayı yıktı geçti! Benzerlikleri görenleri şaşırttı!

Mert Ramazan Demir'in doktor abisi sosyal medyayı yıktı geçti! Benzerlikleri görenleri şaşırttı!

Afra Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık ilişkisi sona eren Mert Ramazan Demir özel hayatı ile adından çokça söz ettiriyor. 27 yaşındaki Mert Ramazan Demir'in ailesi de sosyal medyada çok merak ediliyor. Demir'in doktor abisi Melik Demir ile kareleri ilgi odağı oldu.