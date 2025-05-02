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Mert Ramazan Demir'in doktor abisi sosyal medyayı yıktı geçti! Benzerlikleri görenleri şaşırttı!

Afra Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık ilişkisi sona eren Mert Ramazan Demir özel hayatı ile adından çokça söz ettiriyor. 27 yaşındaki Mert Ramazan Demir'in ailesi de sosyal medyada çok merak ediliyor. Demir'in doktor abisi Melik Demir ile kareleri ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 13:39
Mert Ramazan Demir’in doktor abisi sosyal medyayı yıktı geçti! Benzerlikleri görenleri şaşırttı!

Son olarak yer aldığı Yalı Çapkını dizisi final yapan Mert Ramazan Demir, kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla sıkça adından söz ettiriyor.

Mert Ramazan Demir’in doktor abisi sosyal medyayı yıktı geçti! Benzerlikleri görenleri şaşırttı!

Ayrılık, barışma, kıskançlık krizleri ve ihanet iddialarıyla çalkantılı bir ilişki yaşayan ikili bir kez daha ayrıldı. Son dönemin en konuşulan çiftlerinden biri olan ünlü oyuncuların, dizileriyle birlikte ilişkileri de bitti.

Mert Ramazan Demir’in doktor abisi sosyal medyayı yıktı geçti! Benzerlikleri görenleri şaşırttı!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 27 yaşındaki oyuncunun zaman zaman ailesi de merak konusu oluyor.

Mert Ramazan Demir’in doktor abisi sosyal medyayı yıktı geçti! Benzerlikleri görenleri şaşırttı!

Son olarak Mert Ramazan Demir'in doktor abisi Melik Demir ile kareleri sosyal medyayı yıktı geçti.

Mert Ramazan Demir’in doktor abisi sosyal medyayı yıktı geçti! Benzerlikleri görenleri şaşırttı!

İşte birbirlerine çok benzetilen Mert Ramazan Demir'in doktor abisi Melik Demir...