Merve Boluğur yeni paylaşımıyla herkesi güldürdü: Al şu parayı seçimlerini düzelt!

16 Eylül 1987'de İstanbul'da, Yugoslav göçmeni bir anne ile İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Merve Boluğur, küçük yaşlardan itibaren sanat dünyasına ilgi duydu. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra televizyon projeleriyle adını geniş kitlelere duyuran Boluğur, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geldi.