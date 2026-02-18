Trend Galeri Trend Magazin Merve Boluğur yeni paylaşımıyla herkesi güldürdü: Al şu parayı seçimlerini düzelt!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sık sık sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla magazin gündeminde yer alıyor. Merve Boluğur, bu kez yeni paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 18.02.2026 20:52
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda paylaşımıyla çok konuşulmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı kısa videoya, "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" notunu düşen Boluğur'un bu sözleri takipçilerinin kafasını karıştırmıştı. Ünlü oyuncunun ne demek istediği merak konusu olurken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yoruma neden olmuştu.

Paylaşımın ardından en çok merak edilen konu ise Boluğur'un hayatında yeni biri olup olmadığı olmuştu. Video sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı, ünlü oyuncunun yeni bir erkek arkadaşı olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

YENİ PAYLAŞIM!

Ünlü oyuncu bu kez yeni paylaşımıyla magazin gündemine geldi.

TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ

Merve Boluğur, yeni paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

KENDİNİ Tİ'YE ALDI

Sık sık ilişki tercihlerinde yanılan Boluğur, paylaşımında kendini de ti'ye aldı.

"AL ŞU PARAYI ERKEK SEÇİMLERİNİ DÜZELT LÜTFEN"

Ünlü oyuncu paylaşımının altına, "Al şu parayı erkek seçimlerini düzelt lütfen" notunu ekledi.

Oyuncu Merve Boluğur yeni paylaşımıyla herkesi güldürdü

İşte o paylaşım!

16 Eylül 1987'de İstanbul'da, Yugoslav göçmeni bir anne ile İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Merve Boluğur, küçük yaşlardan itibaren sanat dünyasına ilgi duydu. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra televizyon projeleriyle adını geniş kitlelere duyuran Boluğur, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geldi.

2022 yılında Murat Dalkılıç ile dünya evine giren ünlü şarkıcı, iki yılın ardından evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.

İKİ EVLİLİĞİ DE UZUN SÜRMEDİ

Dalkılıç ile olan evliliğinden sonra DJ Mert Aydın ile de bir evlilik yaşayan ünlü oyuncu, 57 günlük bir evliliğin ardından boşanma kararı aldı

Bir erkek kardeşi bulunan Boluğur, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye yerleşiyor ancak hazırlıktan kalınca eğitimine ara vererek bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi almaya başlıyor.

YENİ İMAJI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kariyerinin neredeyse ilk zamanlarından beri siyah saçlarıyla hafızalara kazınan Boluğur, son olarak yazın bitmesiyle ani bir imaj değişikliğine giderek takipçilerini adeta bozguna uğratmıştı.

SİYAH SAÇLARINA VEDA ETMİŞTİ

Paylaşımlarıyla adından bahsettiren Boluğur, uzun yıllardır ikonikleşmiş siyah saçlarından ve tarzından tamamen uzaklaşarak bu kez karşımıza kızıl-turuncu tonlara boyattığı saçlarıyla çıktı.

Sahip olduğu değişken ruh halleri, özel hayatı ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Boluğur, bambaşka bir imajla karşımıza çıkarak takipçilerini şaşkına çevirmişti. Ünlü oyuncunun yeni saçlarına takipçilerinden "Bu kim?", "Kim olduğunu anlayamadım Merve mi bu?" gibi yorumlar yağmıştı.

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

ÖZCAN DENİZ

Ailesiyle yaşadığı çalkantılı sorunlarla aylardır gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi.

İmaj değişikliğiyle giden Özcan Deniz son haliyle dikkat çekti.

Deniz, uzattığı sakallarıyla sosyal medyayı salladı.

İPEK TUZCUOĞLU

Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta.

53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı.

Ünlü oyuncuya, takipçilerinden "Çok yakışmış" yorumları geldi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı.

"KAHKÜL PERİLERİ"

Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından "Kahkül Perileri" notuyla yayınladı.