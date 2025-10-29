Trend Galeri Trend Magazin Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

Magazin dünyasının ilgiyle takip ettiği isimlerden DJ Mert Aydın, 2022 yılında Merve Boluğur ile yaşadığı kısa süreli evliliğin ardından bu kez mutluluğu yakaladı. Boluğur ile yalnızca 53 gün süren evliliğiyle gündeme bomba gibi düşen Aydın, yeniden nikah masasına oturdu. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 08:49
Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

Üç yıl aradan sonra aşkı Fatma Savk'ta bulan ünlü DJ, sevgilisine geçtiğimiz Ağustos ayında evlenme teklif etmişti. Teklifin ardından ilişkilerini gözlerden uzak sürdüren çift, sonunda dünyaevine girdi.

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

Düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz büyük ilgi topladı. Fatma Savk, paylaştığı karelerle mutluluğunu takipçileriyle de paylaştı ve nikahın ardından soyadını "Fatma Savk Aydın" olarak değiştirdi.

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

İŞTE O FOTOĞRAFLAR!

Mert Aydın, DJ'lik kariyerine ara vermeden devam ederken özel hayatında da mutlu günler yaşamaya başladı. Magazin takipçileri, sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğraflarına yoğun ilgi gösterdi, çiftin mutluluğunu yorumlarla dile getirdi.

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

Aydın'ın yeniden evlenmesi, geçmişteki kısa evliliğiyle kıyaslandığında magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Hayranları, DJ'in bu kez uzun soluklu ve mutlu bir evlilik yaşamını temenni ediyor. 2022'den bugüne geçen süreç, Aydın için aşk ve mutluluğun yeniden kapılarını araladı.

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

DJ Mert Aydın ve Fatma Savk, hem özel hayatları hem de sosyal medyada paylaştıkları anlarla gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri...

Bir dönem Barcelona, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli kaleci, Rüştü Reçber, 1997'de Işıl Reçber ile evlenmişti.

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

Çiftin, Tuana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber ile geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 28. yılını kutlamıştı.

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

Reçber'in "Bir ruh, iki kalp… Bu sadece bir aşk hikayesi değil, ömrümüzün hikayesi… Daha çocuktuk… 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz." notunu düştüğü romantik paylaşım, takdir toplamıştı.

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

İRFAN CAN KAHVECİ- GÖZDE KAHVECİ

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

İRFAN CAN KAHVECİ- GÖZDE KAHVECİ

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

OZAN TUFAN- ROJİN TUFAN

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

OZAN TUFAN- ROJİN TUFAN

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL