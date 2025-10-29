Trend
Galeri
Trend Magazin
Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!
Merve Boluğur’la yalnızca 53 gün evli kalmıştı! DJ Mert Aydın yeniden nikah masasında: İşte mutluluk pozları!
Magazin dünyasının ilgiyle takip ettiği isimlerden DJ Mert Aydın, 2022 yılında Merve Boluğur ile yaşadığı kısa süreli evliliğin ardından bu kez mutluluğu yakaladı. Boluğur ile yalnızca 53 gün süren evliliğiyle gündeme bomba gibi düşen Aydın, yeniden nikah masasına oturdu. İşte o anlar…
Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 08:49