Trend Galeri Trend Magazin Merve Boluğur'un havuz keyfi! Mayolu pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Merve Boluğur'un havuz keyfi! Mayolu pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar ile konuşulan oyuncu, son olarak havuz keyfi yaptığı anları hayranlarıyla paylaştı. 34 yaşındaki güzel oyuncunun mayolu havuz pozlarına hayranları beğeni yağdırdı.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 14:26
Merve Boluğur’un havuz keyfi! Mayolu pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, bu defa havuzda çekilen pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

Merve Boluğur’un havuz keyfi! Mayolu pozları sosyal medyayı yaktı geçti

KIŞ ORTASINDA HAVUZ KEYFİ YAPTI
İstanbul'da lüks bir otelde havuz keyfi yapan güzel oyuncu o anları Instagram'dan paylaştı.

Merve Boluğur’un havuz keyfi! Mayolu pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Mayosuyla poz veren Boluğur'un paylaşımına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Merve Boluğur’un havuz keyfi! Mayolu pozları sosyal medyayı yaktı geçti

EKRANLARDAN UZAK KALDI
Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney dizilerinin ardından son olarak İçimdeki Fırtına ise hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Merve Boluğur’un havuz keyfi! Mayolu pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan evliliğini 2017 yılında bitiren Boluğur, uzun süredir dizilerde de rol almıyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA