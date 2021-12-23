Merve Boluğur’un havuz keyfi! Mayolu pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar ile konuşulan oyuncu, son olarak havuz keyfi yaptığı anları hayranlarıyla paylaştı. 34 yaşındaki güzel oyuncunun mayolu havuz pozlarına hayranları beğeni yağdırdı.
Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, bu defa havuzda çekilen pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.
KIŞ ORTASINDA HAVUZ KEYFİ YAPTI
İstanbul'da lüks bir otelde havuz keyfi yapan güzel oyuncu o anları Instagram'dan paylaştı.
Mayosuyla poz veren Boluğur'un paylaşımına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.
EKRANLARDAN UZAK KALDI
Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney dizilerinin ardından son olarak İçimdeki Fırtına ise hayranlarının karşısına çıkmıştı.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan evliliğini 2017 yılında bitiren Boluğur, uzun süredir dizilerde de rol almıyor.