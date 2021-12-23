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Merve Boluğur'un havuz keyfi! Mayolu pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar ile konuşulan oyuncu, son olarak havuz keyfi yaptığı anları hayranlarıyla paylaştı. 34 yaşındaki güzel oyuncunun mayolu havuz pozlarına hayranları beğeni yağdırdı.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 14:26 PAYLAŞ