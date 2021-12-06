Merve Oflaz ile sevgilisi Allan Hakko böyle görüntülendi! Merve Oflaz’ın zor anları!

İş insanı Allan Hakko ile sevgilisi Merve Oflaz'ın aşkları doludizgin devam ediyor. Yakın zamanda Allan Hakko'yla nikah masasına oturacağı iddia edilen Merve Oflaz, önceki gün sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Baş başa yemek yiyen çift, Akmerkez'e girerken zor anlar yaşadı.
Yakın zamanda Allan Hakko'yla nikah masasına oturacağı iddia edilen Merve Oflaz, önceki gün sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Baş başa yemek yiyen çift, Akmerkez'e girerken zor anlar yaşadı.
Milliyet'in haberine göre; Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan cemiyetin ünlü ismi Allan Hakko ve başarılı oyuncu Merve Oflaz, ilişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih etse de zaman zaman magazin gündeminde yer alıyorlar.
Allan Hakko'yla nikah masasına oturacağı iddia edilen Merve Oflaz, Etiler'de objektiflere takıldı.
KAPIYA SIKIŞTI
Kameraların görüntü almasından rahatsız olan Allan Hakko, sevgilisini bırakıp AVM'nin giriş kapısından girmek yerine çıkış kapısından girmeye çalışınca zorlandı. AVM içerisinden otomatik açılan kapıyı zorlayan iş insanı başarılı olurken, Merve Oflaz ise kapıya sıkıştı.
AİLEYE GİRDİ
Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden spor tutkunu çiftten 33 yaşındaki Oflaz, aileye girdi. İlişkileri oldukça iyi ilerleyen ikiliden Allan Hakko, geçtiğimiz hafta babası Jeff Hakko ile yemek yerken yanlarına Merve Oflaz da gelmiş. İddialara göre; bir çocuk babası Hakko, sevgilisini ilk kez babasıyla tanıştırmış.