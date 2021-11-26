Merve Oflaz makyajsız yakalandı! ‘Ya beni bu halimle çekmeseydiniz’

Oyuncu Merve Oflaz, Etiler'de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Objektifleri görünce yüzünü eğdi. Makyaj yapmadığı görülen Oflaz, "Ya beni bu halimle çekmeseydiniz" dedi. Tasması olmayan köpeğine, "Kızım bekle" diye seslenen oyuncu köpeğine koşarak yetişmeye çalıştı. Oflaz köpeğinin adını soran muhabirlere, "Kızım, evet adı Kızım. Sokakta buldum sahiplendim" dedi. Merve Oflaz, yeni proje için senaryo okuduğunu da sözlerine ekledi.
Oyuncu Merve Oflaz, önceki gün Etiler'de köpeğiyle yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Oflaz, gazetecileri görünce "Makyajsız halde yakalandım!" diyerek güldü
Habertürk'ün haberine göre; Merve Oflaz, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Köpeği 'Kızım' ile yürüyüş yapan Oflaz, basın mensuplarıyla sohbet etti.
"YAKALANDIM!"
"Ya beni bu halimle çekmeseydiniz." diyen 33 yaşındaki oyuncu, daha sonra "Makyajsız halde yakalandım!" ifadelerini kullanarak güldü.
"SOKAKTA BULDUM, SAHİPLENDİM"
Tasması olmadan hızlı giden köpeğine "Kızım bekle!" diyerek seslenen Merve Oflaz, koşarak yetişmeye çalıştı. Oyuncu, köpeğinin adını soran muhabirlere, "Kızım, evet adı kızım. Sokakta buldum, sahiplendim." yanıtını verdi.
Merve Oflaz, ayrıca yeni proje için senaryo okuduğunu da sözlerine ekledikten sonra köpeğiyle oradan uzaklaştı.