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Merve Oflaz makyajsız yakalandı! ‘Ya beni bu halimle çekmeseydiniz’

Oyuncu Merve Oflaz, Etiler'de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Objektifleri görünce yüzünü eğdi. Makyaj yapmadığı görülen Oflaz, "Ya beni bu halimle çekmeseydiniz" dedi. Tasması olmayan köpeğine, "Kızım bekle" diye seslenen oyuncu köpeğine koşarak yetişmeye çalıştı. Oflaz köpeğinin adını soran muhabirlere, "Kızım, evet adı Kızım. Sokakta buldum sahiplendim" dedi. Merve Oflaz, yeni proje için senaryo okuduğunu da sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 26.11.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 14:19 PAYLAŞ