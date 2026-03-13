Trend Galeri Trend Magazin Meryem Uzerli’yi duygulandıran video! Seda Sayan ve Hülya Duyar’ın o sözlerine kayıtsız kalamadı!

Meryem Uzerli’yi duygulandıran video! Seda Sayan ve Hülya Duyar’ın o sözlerine kayıtsız kalamadı!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Seda Sayan'ın programında kendisi hakkında konuşulanları görünce duygularına hakim olamadı. Hülya Duyar'ın "Onu 17 yaşında ben keşfettim" sözleri ve Sayan'ın övgülerine kayıtsız kalamayan Uzerli'den cevap gecikmedi.

Giriş Tarihi: 13.03.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 09:15
Magazin dünyasının sevilen ismi Seda Sayan'ın programına konuk olan oyuncu Hülya Duyar, dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uzerli'yi henüz 17 yaşındayken kendisinin keşfettiğini belirten Duyar, ünlü oyuncunun yeteneğine övgüler yağdırdı.

Hülya Duyar, Meryem Uzerli'nin kariyerinin ilk yıllarını anlatırken, "Türkçesi yoktu ama o kadar hızlı öğrendi ki… Halk onu o yarım yarım da çok sevdi" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN İLGİYİ HAK ETTİ"

Programın sunucusu Seda Sayan da bu sözlere destek vererek, Uzerli için "Hak etti bütün ilgiyi. Çok başarılıi çok güzel bir kadın" dedi.

Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli, tesadüfen Instagram'da önüne düşen bu videoya kayıtsız kalmadı. Dünyadaki savaşlar ve üzücü olaylar nedeniyle moralinin bozuk olduğunu belirten Uzerli, bu samimi sözlerin kendisine ilaç gibi geldiğini ifade etti.

"YÜZÜMDE GÜLÜCÜK OLUŞTURDU"

Duygularını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu,"Bu tesadüfen şimdi Instagram'da önüme düştü... Şu anda tüm bu savaşlardan çok üzgünüm ve bu video yüzümde bir gülücük oluşturdu. Çok ama çok teşekkür ederim kalbimden bu söyledikleriniz için. Çok öpüyorum ikinizi de dualar ve sevgi gönderiyorum" diyerek Seda Sayan ve Hülya Duyar'a kalbi bir teşekkür gönderdi.

Hülya Duyar'ın programdaki "Onu 17 yaşında ben keşfettim" sözleri, dünya çapında bir yıldızın ilk adımlarını nasıl attığına dair merakı yeniden canlandırdı. İşte o dönemlerde Türkçesi bile olmayan genç bir yeteneğin, Hülya Duyar tarafından fark edilerek bir dünya markasına dönüşme hikayesinin tüm detayları...

Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983'te Türk Baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğü olarak Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi.

MERYEM UZERLİ NERELİ?

Anne tarafından Alman, baba tarafından Türk olan Uzerli, İki ağabeyi ve caz müzisyeni olan ablası Canan ile birlikte büyüdü. Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmasının yanı sıra İngilizceyi de akıcı şekilde biliyor.

Hamburg'daki Schaurspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yakaladı.

PEKİ MERYEM UZERLİ NASIL KEŞFEDİLDİ?

Muhteşem Yüzyıl dizisinin yapımcısı Timur Savcı ve senaristi Meral Okay, 'Hürrem Sultan' rolü için tam 8 ay devam eden kapsamlı bir oyuncu seçim süreci yürüttü.

Bu esnada Almanya'da oyunculuk yapan Meryem Uzerli, cast direktörü Hülya Duyar tarafından keşfedilerek Türkiye'ye getirildi.

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

Şimdilerde birçok başarılı projeye imza atan Meryem Uzerli, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

FİLMLERİ ARATMAYAN BİR DİĞER KEŞFEDİLME HİKAYESİ: KIVANÇ TATLITUĞ

27 Ekim 1983'te Adana'da doğan Kıvanç Tatlıtuğ, Edirneli bir anne ve Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya geldi.

Beş çocuklu bir ailenin oğlu olan Tatlıtuğ, ortaöğrenimini Adana'da Yenice Özel Çağ Lisesi'nde tamamladı.

Pastane işleten babası Erdem Tatlıtuğ'un geçirdiği ciddi bir kalp ameliyatından sonra aile ile birlikte 1997 yılında İstanbul'a yerleşti.

BASKETBOL TUTKUNUYDU

Modellik ve oyunculuk kariyerinden önce, hayatının büyük bir bölümünü basketbol oynayarak geçiren Tatlıtuğ, Adana'da bulunduğu süre boyunca birçok basketbol kulübünde aktif rol aldı.

Basketbol oynadığı zamanlarda Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynayan, ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'nin kulüplerinde yer alan Tatlıtuğ, son olarak yeniden Beşiktaş'a dönerek basketbol kariyerine burada devam etmeyi amaçladı.

ÜN BASAMAKLARINI BAKIN NASIL TIRMANMIŞ…

Geçirdiği sakatlıktan sonra tutkunu olduğu basketbol kariyeri sonlanan Tatlıtuğ, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanı ile mankenlik kariyerine adım attı.

Oğlunun bir fotoğrafını ajansa göndermesiyle başlayan bu serüven, Tatlıtuğ'un mesleği beğenmesi ile devam etti.

Daha sonra birçok teklif alan Tatlıtuğ, mankenlik kariyerinde profesyonel olarak rol almaya başladı.

GÜZELLİK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2022 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan ve birincilik elde etti.

OYUNCULUĞA İLGİSİ KÜÇÜKLÜKTEN GELİYORMUŞ

Küçüklüğünden beri sinema ve televizyona ilgisi olduğundan, kendisine gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere bir süre oyunculuk eğitimi alarak mankenliğin yanında oyunculuk da yapmaya başladı.