Meryem Uzerli’yi duygulandıran video! Seda Sayan ve Hülya Duyar’ın o sözlerine kayıtsız kalamadı!

"YÜZÜMDE GÜLÜCÜK OLUŞTURDU"

Duygularını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu,"Bu tesadüfen şimdi Instagram'da önüme düştü... Şu anda tüm bu savaşlardan çok üzgünüm ve bu video yüzümde bir gülücük oluşturdu. Çok ama çok teşekkür ederim kalbimden bu söyledikleriniz için. Çok öpüyorum ikinizi de dualar ve sevgi gönderiyorum" diyerek Seda Sayan ve Hülya Duyar'a kalbi bir teşekkür gönderdi.