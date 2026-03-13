Trend
Meryem Uzerli’yi duygulandıran video! Seda Sayan ve Hülya Duyar’ın o sözlerine kayıtsız kalamadı!
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Seda Sayan'ın programında kendisi hakkında konuşulanları görünce duygularına hakim olamadı. Hülya Duyar'ın "Onu 17 yaşında ben keşfettim" sözleri ve Sayan'ın övgülerine kayıtsız kalamayan Uzerli'den cevap gecikmedi.
Giriş Tarihi: 13.03.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 09:15