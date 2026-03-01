Mesut Özil'den gençlere nasihat: Erkenden evlenip yuva kurun! "Ahlakı, sevgiyi anne öğretiyor"

ÇOCUKLARA AHLAKI ANNE VERİYOR

İki kızım var. Eşim evlatlarımızla daha çok vakit geçiriyor. Evlatları daha çok anne yetiştiriyor. O yüzden çocuklara o ahlakı disiplini sevgiyi anne veriyor. Bu şekilde aileyi daha iyi koruma altına almış oluruz. Aile yapısı çok önemli. Gençlere tavsiyem, erken evlenip çocuk sahibi olmaları, aile kurmaları. Ben ilk evladımı kucağıma aldığım zaman hayat o zaman başlamıştı. Evladın olduğunda bizi anlayacaksın derlerdi, gerçekten öyle oluyormuş. Şimdi onlar için yaşıyoruz.

Beni gurbetçiler çok iyi anlar. Almanya'da yabancı olarak Türkiye'ye gelince gurbetçi olarak görüyorlardı. Arada kalıyordunuz. Ama Türkiye'ye gelince ezanları bayrağı görünce gururlanıyorduk. Genç yaşta hep Türkiye'de yaşama hayalim vardı. Allah bana bunu nasip etti.