Mesut Özil'den gençlere nasihat: Erkenden evlenip yuva kurun! "Ahlakı, sevgiyi anne öğretiyor"
Mesut Özil, VAV TV'de konuk olduğu sahur programında annesinin kariyerindeki kilit rolünden Almanya'da yapılan görkemli camilere, Türkiye'nin Afrika'daki çalışmalarından gençlere erken aile kurma tavsiyesine kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı
Giriş Tarihi: 01.03.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 06:36