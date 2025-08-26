Mesut Özil’in biricik eşi, Türkiye’nin en güzeli! Amine Gülşe’nin annesini gören hayran kalıyor: Meğer kraliçelik ünvanı ondan geliyormuş...

Amine Gülşe yıllar önce doğum günü paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Güzel annem sen bana böyle baktıkça bana bu dünyada asla bir şey olmaz. İyi ki doğdun kraliçem, iyi ki varsın. Nice sağlıklı, mutlu senelere ömrüm."