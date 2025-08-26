Trend
Mesut Özil'in biricik eşi, Türkiye'nin en güzeli! Amine Gülşe'nin annesini gören hayran kalıyor: Meğer kraliçelik ünvanı ondan geliyormuş...
Türkiye'nin tescilli güzeli, ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, bu kez kendi güzelliğiyle değil, annesiyle gündeme damga vurdu. "Asıl kraliçe buymuş" yorumları peş peşe gelirken, hayranları gözlerine inanamadı. İşte Amine Gülşe'nin kraliçeliğinin sırrını ortaya çıkaran o fotoğraf…
Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:11