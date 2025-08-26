Trend Galeri Trend Magazin Mesut Özil'in biricik eşi, Türkiye'nin en güzeli! Amine Gülşe'nin annesini gören hayran kalıyor: Meğer kraliçelik ünvanı ondan geliyormuş...

Türkiye'nin tescilli güzeli, ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, bu kez kendi güzelliğiyle değil, annesiyle gündeme damga vurdu. "Asıl kraliçe buymuş" yorumları peş peşe gelirken, hayranları gözlerine inanamadı. İşte Amine Gülşe'nin kraliçeliğinin sırrını ortaya çıkaran o fotoğraf…

Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:11
Türkiye güzeli unvanıyla adını duyuran ve oyunculuk kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Amine Gülşe, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.

2019 yılında dünya evine giren Amine Gülşe ile Mesut Özil çiftinin, Eda ve Ela adında iki kızları bulunuyor.

Sık sık sosyal medya üzerinden paylaşım yapan ikili, hem romantik halleri hem de aile sıcaklıklarıyla beğeni topluyor. Amine Gülşe'nin annesine duyduğu sevgi dolu mesajı da bu tabloyu tamamlayan en özel anlardan biri oldu.

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, bu kez annesiyle gündemde. Futbol dünyasının efsane isimlerinden Mesut Özil'in eşi olan Gülşe, annesiyle verdiği samimi pozları oldukça dikkat çekiyor.

Amine Gülşe yıllar önce doğum günü paylaşımına şu notu düşmüştü:
"Güzel annem sen bana böyle baktıkça bana bu dünyada asla bir şey olmaz. İyi ki doğdun kraliçem, iyi ki varsın. Nice sağlıklı, mutlu senelere ömrüm."

Bu duygusal satırlar kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü. Fotoğrafın altına binlerce beğeni ve yorum gelirken, sosyal medya kullanıcıları "Güzelliğini annenden almışsın", "Asıl kraliçe annenmiş" ve "Maşallah, güzellik genetik" şeklinde yorumlarda bulundu.

ANNESİNİ GÖREN HAYRAN KALIYOR

2014 yılında Miss Turkey birincisi seçilerek Türkiye'yi Miss World'de temsil eden Amine Gülşe, yıllardır "Türkiye'nin en güzel kadınları" arasında gösteriliyor. Ancak son paylaşımı, güzelliğinin kaynağını da gözler önüne serdi.

Takipçileri, annesinin zarafet ve doğal güzelliğine hayran kaldı. Fotoğraftaki samimiyet ise anne-kız arasındaki güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan ünlü isim işi kadar özel hayatıyla da mercek altında...Peki güzelliği ülke sınırlarını aşan oyuncunun annesini gördünüz mü?

Tuba Büyüküstün'ün annesi ile benzerliğine inanamayacaksınız...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

DEMET EVGAR VE ANNESİ

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

ALİNA BOZ

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

ŞERİF SEZER