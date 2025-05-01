Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe 32. yaşını ailesiyle kutladı! Kızlarını gören takipçileri maşallah dedi: "Bazı ünlüler bu çifti örnek almalı..."

HAYRANLARINDAN BEĞENİ YORUMLARI

Amine Gülşe'nin ailesiyle yaptığı kutlamadan paylaştığı o kareye takipçileri de övgü dolu sözler yazdı. Biri, "Gösterişten uzak, abartı yok. Çok doğal ve sade bir doğum günü kutlaması. Bazı ünlüler bu çifti örnek alabilir mesela… Sağlıklı güzel yıllar dilerim" derken bir diğeri, "Canım Amine'ciğim, yeni yaşın senin gibi zarif, içten ve ışıl ışıl geçsin. Her şey gönlünce olsun❤️" yorumunda bulundu.

