Trend Galeri Trend Magazin Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe 32. yaşını ailesiyle kutladı! Kızlarını gören takipçileri maşallah dedi: "Bazı ünlüler bu çifti örnek almalı..."

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe 32. yaşını ailesiyle kutladı! Kızlarını gören takipçileri maşallah dedi: "Bazı ünlüler bu çifti örnek almalı..."

Dünyaca ünlü futbolcu ile mutlu bir evlilik sürdüren tescilli güzel Amine Gülşe, 32 yaşına girdi. Eşi ve çocuklarıyla kutladığı doğum gününden kareleri sosyal medyada paylaşan ünlü güzel, sevenlerinden büyük beğeni topladı. İşte Amine Gülşe'nin doğum gününden kareler...

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 01.05.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 10:24
Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe 32. yaşını ailesiyle kutladı! Kızlarını gören takipçileri maşallah dedi: Bazı ünlüler bu çifti örnek almalı...

2019 yılında dünyaevine giren Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti mutlu evlilikleriyle de magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Ela ve Eda adlı 2 kızı bulunan çiftin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar da büyük beğeni topluyor.

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe 32. yaşını ailesiyle kutladı! Kızlarını gören takipçileri maşallah dedi: Bazı ünlüler bu çifti örnek almalı...

32 YAŞINDA GİRDİ!
Son olarak doğum gününü kutlayan tescilli güzel anne Amine Gülşe 32 yaşına girdi. O anları sosyal medya hesabında paylaşan isim kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe 32. yaşını ailesiyle kutladı! Kızlarını gören takipçileri maşallah dedi: Bazı ünlüler bu çifti örnek almalı...

AİLECEK DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR!

Eşi Mesut Özil ve kızları ile doğum gününü kutlayan Amine Gülşe, "Ömür boyu böyle birlikte üfleyelim inşallah tüm doğum günü pastaları aşklarım🧑‍🧑‍🧒‍🧒🎂🤲🏻 Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim iyi ki varsınız ❤️" yazdı.

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe 32. yaşını ailesiyle kutladı! Kızlarını gören takipçileri maşallah dedi: Bazı ünlüler bu çifti örnek almalı...

HAYRANLARINDAN BEĞENİ YORUMLARI
Amine Gülşe'nin ailesiyle yaptığı kutlamadan paylaştığı o kareye takipçileri de övgü dolu sözler yazdı. Biri, "Gösterişten uzak, abartı yok. Çok doğal ve sade bir doğum günü kutlaması. Bazı ünlüler bu çifti örnek alabilir mesela… Sağlıklı güzel yıllar dilerim" derken bir diğeri, "Canım Amine'ciğim, yeni yaşın senin gibi zarif, içten ve ışıl ışıl geçsin. Her şey gönlünce olsun❤️" yorumunda bulundu.

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe 32. yaşını ailesiyle kutladı! Kızlarını gören takipçileri maşallah dedi: Bazı ünlüler bu çifti örnek almalı...

Mesut Özil, sosyal sorumluluk projelerine katkılarıyla ve ihtiyaç sahibi kişilere yaptığı yardımlarla gündemden düşmüyor.