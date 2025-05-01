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Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe 32. yaşını ailesiyle kutladı! Kızlarını gören takipçileri maşallah dedi: "Bazı ünlüler bu çifti örnek almalı..."
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe 32. yaşını ailesiyle kutladı! Kızlarını gören takipçileri maşallah dedi: "Bazı ünlüler bu çifti örnek almalı..."
Dünyaca ünlü futbolcu ile mutlu bir evlilik sürdüren tescilli güzel Amine Gülşe, 32 yaşına girdi. Eşi ve çocuklarıyla kutladığı doğum gününden kareleri sosyal medyada paylaşan ünlü güzel, sevenlerinden büyük beğeni topladı. İşte Amine Gülşe'nin doğum gününden kareler...
Giriş Tarihi: 01.05.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 10:24