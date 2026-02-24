Dünyaca eski ünlü futbolcu Mesut Özil, VAV TV'de yayınlanan bir programa konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mesut Özil, programda sorulan sorulara verdiği dikkat çekici cevaplarla gündemde yer aldı. Futbolcu, 'o mu, bu mu?' akımına katıldı. Mesut Özil'in 'Ronaldo mu Messi mi' sorusuna verdiği cevap beğeni topladı! Mesut Özil'e ''Ronaldo mu Messi mi?'' sorusu da yöneltildi. Özil'in bu soruya verdiği cevap alkış topladı. Ünlü futbolcu soruya 'Bence Arda ve Kenan' yanıtı vererek milli yıldızlarımızı ön plana taşıdı. Futbolcu, ''Sahura kadar uyanık kalmak mı, sahurdan sonra uyumak mı?'' sorusuna ise 'Sahura kadar uyanık kalmak.' derken, ''Son dakika golü mü, son dakika iftara yetişmek mi?'' sorusuna da 'Son dakika iftara yetişmek.' cevabını vererek dikkatleri üzerine çekti.