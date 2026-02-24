Trend Galeri Trend Magazin Mesut Özil’in 'Ronaldo mu Messi mi' sorusuna verdiği cevap beğeni topladı!

Eski futbolcu Mesut Özil, VAV TV'ye konuk oldu. Mesut Özil, programda kendisine yöneltilen sorularına içtenlikle cevap verdi. İşte Mesut Özil'in sorulara verdiği ilgi çekici cevaplar…

Giriş Tarihi: 24.02.2026 21:54
Dünyaca eski ünlü futbolcu Mesut Özil, VAV TV'de yayınlanan bir programa konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil, programda sorulan sorulara verdiği dikkat çekici cevaplarla gündemde yer aldı.

Futbolcu, 'o mu, bu mu?' akımına katıldı.

Mesut Özil'e ''Ronaldo mu Messi mi?'' sorusu da yöneltildi. Özil'in bu soruya verdiği cevap alkış topladı.

Ünlü futbolcu soruya "Bence Arda ve Kenan" yanıtı vererek milli yıldızlarımızı ön plana taşıdı.

Futbolcu, ''Sahura kadar uyanık kalmak mı, sahurdan sonra uyumak mı?'' sorusuna ise "Sahura kadar uyanık kalmak." derken, ''Son dakika golü mü, son dakika iftara yetişmek mi?'' sorusuna da "Son dakika iftara yetişmek." cevabını vererek dikkatleri üzerine çekti.