Trend Galeri Trend Magazin Met Gala'da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

Met Gala'da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

Met Gala 2026'nın en çok konuşulan ismi, Çinli Olimpiyat şampiyonu Eileen Gu oldu. Tam 2 bin 550 saatte hazırlanan ve 15 bin cam baloncukla süslenen 30 kiloluk dev tasarım, gece boyunca etrafına baloncuklar üfleyerek izleyenleri büyüledi. İşte teknolojinin moda ile buluştuğu o "yaşayan" elbisenin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 05.05.2026 14:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 14:43
Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

Her yıl New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen ve moda dünyasının "Oscar'ları" olarak kabul edilen Met Gala, bu yıl da sınırları zorlayan bir görkemle geri döndü.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

Sanat, sosyete ve eğlence dünyasının devlerini bir araya getiren gece, bu yıl "Costume Art (Kostüm Sanatı)" temasıyla kapılarını açarken, davetlilerden "Fashion is Art (Moda Sanattır)" kuralına uygun yaratıcı vizyonlar sergilemeleri beklendi.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

Kırmızı halıda yürüyen her isim kendi hikayesini anlatmaya çalışsa da, bir tasarım vardı ki hem teknolojisiyle hem de işçiliğiyle gecenin tüm spot ışıklarını üzerine çekmeyi başardı.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

2 BİN 500 SAATİ AŞAN BİR SANAT ESERİ

Gecenin en çok konuşulan ismi, Çinli Olimpiyat şampiyonu kayakçı Eileen Gu oldu. Yapımı tam 3,5 ay (yaklaşık 2 bin 550 saat) süren bu özel tasarım, sadece bir kıyafet değil, aynı zamanda mühendislik harikası bir sanat eseri olarak tanımlandı.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

Cam Baloncuklar Arasında Bir Teknoloji Mucizesi

Tasarımı benzersiz kılan detaylar ise görenleri hayrete düşürdü:

Ağırlık: Elbise, üzerindeki yoğun işleme ve mekanizmalar nedeniyle tam 30 kilogram ağırlığındaydı.
Görsel Şölen: Tasarımın üzerinde titizlikle yerleştirilmiş 15 bin adet cam baloncuk detayı bulunuyordu.
İnteraktif Tasarım: Elbiseyi moda tarihine geçirecek asıl sürpriz ise sahip olduğu teknolojiydi kostüm gece boyunca etrafına gerçek baloncuklar üfleyerek "yaşayan bir heykel" izlenimi verdi.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

Hem yüksek modanın zarafetini hem de ileri teknolojiyi aynı potada eriten bu kostüm, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Eileen Gu'nun bu unutulmaz görünümü, Met Gala tarihinin en yenilikçi ve üzerine en çok konuşulacak performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

İŞTE MET GALA'YA İHTİŞAMLARIYLA DAMGA VURAN DİĞER DÜNYA YILDIZLARI!

HEİDİ KLUM

Heidi Klum, Met Gala kırmızı halısında bu yıl adeta tarihin tozlu sayfalarından fırlamış canlı bir heykel gibi boy gösterdi. Dünyaca ünlü mermer heykellerden ilham alınarak hazırlanan kostüm, gecenin en sanatsal görünümlerinden biri oldu.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

BAD BUNNY

Dünyaca ünlü Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny, her yıl olduğu gibi bu yılki Met Gala'da da tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı. Gerçek adı Benito Antonio Martinez Ocasio olan şarkıcı, gecenin temasına uygun olarak adeta zaman yolculuğuna çıktı. Son derece gerçekçi bir yüz ve el makyajıyla yaşlı bir adama dönüşen sanatçı; beyaz saçları ve elindeki bastonuyla görenleri hayrete düşürdü. Hem şaşırtan hem de hayranlık uyandıran bu radikal değişim, gecenin en çok konuşulan performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

SABRİNA CARPENTER

Sabrina Carpenter, Met Gala 2026'da sinema ve moda tutkunlarını bir araya getiren büyüleyici bir tasarımla boy gösterdi. Sinemanın bir sanat dalı olarak önemine vurgu yapan ünlü isim, kırmızı halıda adeta nostaljik bir film karesinden fırlamış gibiydi.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

Genç yıldızın elbisesi, 1954 yapımı "Sabrina" filminden ve o dönemin ikonik film şeritlerinden esinlenerek hazırlandı.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

KATY PERRY

2026 Met Gala'da "Costume Art (Kostüm Sanatı)" temasını en radikal şekilde yorumlayan isimlerden biri kuşkusuz Katy Perry oldu.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

Bir süredir Met Gala törenlerini kaçıran ünlü yıldız, bu yılki muhteşem dönüşünü kimliğini tamamen gizleyen sıra dışı bir tasarımla yaptı.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

RİHANNA

Kırmızı halının kapanışını yapan Rihanna, üzerine dökülmüş sıvı bir metali andıran gümüş elbisesiyle büyüledi. 1.380 saatte işlenen ve 115 bin kristal barındıran bu tasarım, gecenin en görkemli finali oldu.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

BLAKE LİVELY

Uzun bir aranın ardından Met Gala'ya geri dönen Blake Lively, kırmızı halının en çok beklenen isimlerinden biri oldu. Son olarak 2022 yılında katıldığı törende ikonikleşen bir görünüme imza atan ünlü oyuncu, dün akşam sergilediği şıklıkla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

Hailey Bieber, Met Gala 2026'nın "Costume Art" temasını, vücudu adeta bir sanat eserine dönüştüren heykelsi bir tasarımla yorumladı.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

Gecenin en çok konuşulan trendlerinden biri olan "heykel bedenler" akımına uyan ünlü model, kırmızı halıda adeta parladı.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

Bieber'ın görünümündeki en çarpıcı detay, üst bedenini tamamen saran ve 24 ayar altından yapılmış gibi duran metalik korsajıydı.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

BEYONCÉ

Tam 10 yıl aradan sonra ilk kez Met Gala'ya katılan Beyoncé, törene verdiği uzun arayı unutulmaz bir sanat şovuyla telafi etti. Kırmızı halıya adım attığı andan itibaren tüm kameraların odak noktası olan dünya yıldızı, gecenin temasına en dramatik ve iddialı yorumu getiren isimlerden biri oldu.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

Sanatçının kostümü, insan anatomisini sanata dönüştüren işlemeli bir iskelet deseniyle tasarlandı. Bu sert ve dikkat çekici formu, çevresini saran devasa tüylü bir pelerinle yumuşatan Beyoncé, hem mistik hem de görkemli duruşuyla "modanın kraliçesi" unvanını neden taşıdığını bir kez daha kanıtladı.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

MADONNA

Pop müziğin tanınan ismi Madonna, Met Gala'ya adeta okyanusun derinliklerinden gelen mistik bir rüzgarla giriş yaptı. "Denizci-cadı" konseptiyle hazırlanan sıra dışı kostümü, gecenin en teatral ve masalsı görünümlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

ZOE KRAVİTZ

Met Gala'ya 11. kez katılan ünlü oyuncu, "bahçe" temalı kırmızı halıda her zamanki gibi sofistike ve duru güzelliğiyle ön plandaydı. Sanatçının bu yılki tercihi, 2026'nın yükselen moda trendlerini yansıtan ve klasik dokularla modern kesimleri buluşturan bir tasarım oldu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör