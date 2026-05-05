Met Gala'da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!
Met Gala 2026'nın en çok konuşulan ismi, Çinli Olimpiyat şampiyonu Eileen Gu oldu. Tam 2 bin 550 saatte hazırlanan ve 15 bin cam baloncukla süslenen 30 kiloluk dev tasarım, gece boyunca etrafına baloncuklar üfleyerek izleyenleri büyüledi. İşte teknolojinin moda ile buluştuğu o "yaşayan" elbisenin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 05.05.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 14:43