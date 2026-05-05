Met Gala’da etrafına baloncuk saçan o tasarım ağızları açık bıraktı: Tam 3,5 ayda hazırlandı, ağırlığı 30 kilo!

BAD BUNNY

Dünyaca ünlü Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny, her yıl olduğu gibi bu yılki Met Gala'da da tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı. Gerçek adı Benito Antonio Martinez Ocasio olan şarkıcı, gecenin temasına uygun olarak adeta zaman yolculuğuna çıktı. Son derece gerçekçi bir yüz ve el makyajıyla yaşlı bir adama dönüşen sanatçı; beyaz saçları ve elindeki bastonuyla görenleri hayrete düşürdü. Hem şaşırtan hem de hayranlık uyandıran bu radikal değişim, gecenin en çok konuşulan performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.