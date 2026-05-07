Met Gala'da maskeler düştü! Rihanna'dan ASAP Rocky'ye şok sözler: Dudak okuyucular deşifre etti…

Moda dünyasının kalbinin attığı Met Gala'da, 4 Mayıs Pazartesi gecesi kırmızı halıya Rihanna ve ASAP Rocky damga vurdu. Ancak gecenin sonunda kameralara yansıyan bazı görüntüler, ünlü çiftin arasında gerginlik olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 07.05.2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 12:03
GERGİNLİK İDDİALARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Elde edilen görüntülerde, çiftin bir minibüsün içinde oldukça gergin görünen bir konuşma yaptığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Bu görüntülere ek olarak, Rihanna'nın; ASAP Rocky'nin Tyla, EJAE ve Giovanna Engelbert ile sohbet ettiği sırada ona sert bir bakış atması "kıskançlık krizi" iddialarını güçlendirdi.

DUDAK OKUYUCU DEŞİFRE ETTİ

Profesyonel dudak okuma uzmanı Nicola Hickling, ikilinin araç içindeki hararetli tartışmasını kelime kelime analiz etti. İddiaya göre çift arasında şu diyalog yaşandı:

Rihanna: "Beni artık umursamıyorsun, değil mi?"

ASAP Rocky: "Gerçek misin sen? Delirmişsin! Görmüyor musun? İn aşağı, senin yanında duramıyorum."

Rihanna: (Alaycı bir şekilde güler)

ASAP Rocky: "Burada bitti, bu kadar."

Rihanna: "Sen bittin, ben bittim, yoruldum... Şimdi bittin işte, beni eve bırakabilirsin."

BEDEN DİLİ UZMANLARI: "GURURU İNCİNMİŞ"

Sadece sözler değil, çiftin vücut dili de gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi. Uzmanların analizine göre;

Rihanna'nın gözlerini Rocky'den ayırmadan, hesap sorar gibi bakması "korkusuz bir meydan okuma" olarak yorumlandı. Çenesini öne çıkarması ise gururunun incindiğine işaret ediyor.

ASAP Rocky'nin kaşlarını üçgen şeklinde yukarı kaldırması, içinde bulunduğu durumdan duyduğu büyük huzursuzluğu ve stresi yansıtıyor. Uzmanlar, Rocky'nin sürekli kıyafetleriyle oynamasını ve kafasını başka yöne çevirmesini, Rihanna'nın yoğun baskısından kaçma çabası olarak değerlendirdi.




KAYNAKLAR NE DİYOR? "SADECE ÇOK YORGUNLARDI"

İnternette Rihanna'nın Tyla'yı görmezden geldiği ve Rocky ile tartıştığına dair teoriler üretilirken, çifte yakın kaynaklar sessizliğini bozdu. Bir kaynak şu ifadeleri kullandı:

"Çok uzun bir gündü ve enerjileri tamamen tükenmişti. Oldukça mutlular; insanlar sadece yorgun oldukları bir anı abartarak analiz ediyorlar."

TYLA'DAN AÇIKLAMA GELDİ: "BİRAZ GARİP HİSSETTİM"

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan şarkıcı Tyla, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Rihanna ile olan karşılaşmasını anlattı. Tyla, Rihanna'ya olan hayranlığını dile getirerek şunları söyledi:

"Herkes onu ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Sanırım o an meşguldü. Yanına gidip selam verdim, o da bana 'Bebeğimin babası (ASAP Rocky) beni çağırıyor' dedi ve oradan ayrıldı. Biraz garip hissettim çünkü birinin meşgul olduğunu hissettiğimde nasıl selam vereceğimi bilemiyorum."

TARTIŞMA YOK, YORGUNLUK VAR!

Hem Tyla'nın açıklamaları hem de kamera arkası görüntüler, Rihanna ve ASAP Rocky çiftinin iddia edildiği gibi bir kavga içinde olmadığını, sadece yoğun geçen gecenin ardından bir an önce dinlenmek istediklerini gösteriyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör