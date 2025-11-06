Trend Galeri Trend Magazin Meyra kardeşiyle, Selim vicdanıyla sınanır

Meyra kardeşiyle, Selim vicdanıyla sınanır

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat verdiği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunuyor.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 13:59
Meyra ve Selim arasındaki aşk, ihanete ve vicdana karşı bir hesaplaşmaya dönüşüyor.

Selim, Meyra'nın kardeşi Harun'u korumak için mahkemede gerçeği sakladığını öğrenir.

Bu gerçek ikisi arasındaki güveni yıkar. Meyra'nın ailesi dağılırken, Selim'in içindeki aşk ve öfke birbirine karışır.

Yine de Selim, Harun'un suçunu polise bildirmez, bu durum aşkına rağmen vicdanla verdiği bir sınav olur.

Meyra, Selim'in bu sessiz fedakârlığı karşısında sarsılır; aralarındaki bağ bitmiş görünse de duygusal gerilim yeniden alevlenir.

Harun'un vicdan azabı ve kaçışı trajik bir zincir başlatırken, Meyra kardeşiyle, Selim ise adaletle savaşır.

Her ikisi de geçmişin yükünü taşırken birbirlerinden kopamazlar aşkları bir suçun, bir yalanın ve bir affedemeyişin ortasında yaşamaya devam eder.

Yeni bölüm yarın akşam saat 20.00'da atv ekranlarında...

